Аваков взял на поруки зека-"террориста"-наркомана. Стало понятно, как распродадут пашню

Вчерашняя драма с террористом, который захватил киевский мост Метро, получила неожиданную голливудскую развязку. Аваков решил взять горе-террориста на поруки. Из-за того, что тот служил в АТО, правда был уволен по статье. Вот видео, где "террорист" рассказывает, где он покупает наркотики, чтобы "колоться и иметь доступ к своим мозгам". Оказалось, что "террорист" дважды сидел – один раз за кражу, другой – за наркотики. Решение Авакова вызвало волну возмущения в соцсетях. Некоторые справедливо ерничают, что завтра наркомана-террориста-уголовника еще и наградят. Зеленский сегодня собрал аграриев, чтобы рассказать, как будет продавать пашню – землю сельхозназначения. Ее будут продавать как украинцам, так и иностранцам, которые зарегистрируют в Украине фирму. Ранее критики земельной реформы говорили, что землю раскупят иностранцы и украинцам ничего не достанется из-за нашей бедности. Поэтому предлагали властям ограничить продажу земли лишь для граждан Украины. Но премьер Гончарук эту идею отбросил. Рынок земли откроется 1 октября следующего года. По опросам украинцы, в основном, негативно относятся к открытию рынка земли. Чтобы их убедить, Зеленский начал выпускать серию телероликов, где на народном языке, с матами, объясняет преимущества открытой продажи сельхозземель. Оппозиция требует провести референдум перед принятием закона. Надежда Савченко нашла себе работу. В прошлый понедельник она еще была на бирже труда. А сегодня появилась в ложе прессы парламента, где работает комментатором для телеканала ZiK. Порошенко перед арестом своего завода "Кузня на Рыбальском" успел вывести из него самый интересный актив – недвижимость площадью 115 тыс. кв. метров. Но Портнов продолжает его догонять) Суд отпустил из-под домашнего ареста Александра Ефремова под личные обязательства. С бывшего главы фракции ПР сняли электронный браслет. Всего Ефремов пробыл за решеткой 3 года, пока шел суд. Летом его выпустили под домашний арест, а сегодня сняли и это обязательство. Из 80 свидетелей обвинения ни один не дал показания против Ефремова. Сейчас суд находится на финальной стадии, слушают свидетелей защиты. Забавно, что и арест, и освобождение приняла одна и та же тройка судей в богом забытом Старобельском суде Луганской области. Правда, за это время адвокат Ефремова Андрей Смирнов успел стать замглавы Офиса президента. Депутат Вакарчук в пятницу даст концерт в Минске. Вся белорусская столица заклеена его плакатами. Депутат обещает с утра поработать в Раде. Правда, если заседание затянется до 18:00, он его прогуляет ради концерта. Интересно, избиратели Вакарчука хотят, чтоб его голос было слышно в Раде или на сцене в Минске? Холодная погода продержится до конца недели. А потом синоптики обещают "бабье лето". Kiss peace loveДенис Иванеско