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20 сентября 2019, пятница, 07:00 311 Мнение
Общество 2019-09-20T09:00:03+03:00
Українські Новини
Аваков взял на поруки зека-"террориста"-наркомана. Стало понятно, как распродадут пашню

Аваков взял на поруки зека-"террориста"-наркомана. Стало понятно, как распродадут пашню

Вчерашняя драма с террористом, который захватил киевский мост Метро, получила неожиданную голливудскую развязку. Аваков решил взять горе-террориста на поруки. Из-за того, что тот служил в АТО, правда был уволен по статье.

 
Вот видео, где "террорист" рассказывает, где он покупает наркотики, чтобы "колоться и иметь доступ к своим мозгам". Оказалось, что "террорист" дважды сидел – один раз за кражу, другой – за наркотики.
 
Решение Авакова вызвало волну возмущения в соцсетях. Некоторые справедливо ерничают, что завтра наркомана-террориста-уголовника еще и наградят.
 
Зеленский сегодня собрал аграриев, чтобы рассказать, как будет продавать пашню – землю сельхозназначения. Ее будут продавать как украинцам, так и иностранцам, которые зарегистрируют в Украине фирму. Ранее критики земельной реформы говорили, что землю раскупят иностранцы и украинцам ничего не достанется из-за нашей бедности. Поэтому предлагали властям ограничить продажу земли лишь для граждан Украины. Но премьер Гончарук эту идею отбросил.
 
Рынок земли откроется 1 октября следующего года. По опросам украинцы, в основном, негативно относятся к открытию рынка земли. Чтобы их убедить, Зеленский начал выпускать серию телероликов, где на народном языке, с матами, объясняет преимущества открытой продажи сельхозземель. Оппозиция требует провести референдум перед принятием закона.
 
Надежда Савченко нашла себе работу. В прошлый понедельник она еще была на бирже труда. А сегодня появилась в ложе прессы парламента, где работает комментатором для телеканала ZiK.
 
Порошенко перед арестом своего завода "Кузня на Рыбальском" успел вывести из него самый интересный актив – недвижимость площадью 115 тыс. кв. метров. Но Портнов продолжает его догонять)
 
Суд отпустил из-под домашнего ареста Александра Ефремова под личные обязательства. С бывшего главы фракции ПР сняли электронный браслет. Всего Ефремов пробыл за решеткой 3 года, пока шел суд. Летом его выпустили под домашний арест, а сегодня сняли и это обязательство. Из 80 свидетелей обвинения ни один не дал показания против Ефремова. Сейчас суд находится на финальной стадии, слушают свидетелей защиты. Забавно, что и арест, и освобождение приняла одна и та же тройка судей в богом забытом Старобельском суде Луганской области. Правда, за это время адвокат Ефремова Андрей Смирнов успел стать замглавы Офиса президента.
 
Депутат Вакарчук в пятницу даст концерт в Минске. Вся белорусская столица заклеена его плакатами. Депутат обещает с утра поработать в Раде. Правда, если заседание затянется до 18:00, он его прогуляет ради концерта. Интересно, избиратели Вакарчука хотят, чтоб его голос было слышно в Раде или на сцене в Минске?
 
Холодная погода продержится до конца недели. А потом синоптики обещают "бабье лето".
 
Kiss peace love
Денис Иванеско

Больше новостей о: Рынок земли Бабье лето Арсен Аваков Александр Ефремов Прогноз погоды Завод "Кузня на Рыбальском" Петр Порошенко Святослав Вакарчук Владимир Зеленский Надежда Савченко стрельба на мосту Метро

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