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19 сентября 2019, четверг, 19:05 809
Жизнь 2019-09-19T19:06:23+03:00
Українські Новини
Во Франции пантера разгуливала по крышам

Во Франции пантера разгуливала по крышам

Пантера. Скриншот: видео/La Voix du Nord
Пантера. Скриншот: видео/La Voix du Nord

Во французском городке Армантьер местные жители заметили черную пантеру, которая разгуливала по крыше одного из домов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Voix du Nord.

Жители города около часа наблюдали, как большая черная кошка ходила по карнизу второго этажа жилого дома. Полиция оцепила территорию, опасаясь, что животное может спрыгнуть вниз.


Животное нейтрализовали ветеринары с помощью дротика со снотворным. Пантера весит 20 кг, а ее возраст 5-6 месяцев.

Пантеру поместили в клетку и передали сотрудникам департамента по вопросам дикой природы, которые, в свою очередь, передали ее в Лигу защиты животных, где она осталась на ночь.

В четверг представители организации рассказали, что пантера была домашней и не агрессивной. Ее когти были подрезаны, но в целом она хорошо себя чувствовала. Пантеру, вероятно, отдадут в зоопарк города Мобеж.




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