Во Франции пантера разгуливала по крышам

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Voix du Nord.

Жители города около часа наблюдали, как большая черная кошка ходила по карнизу второго этажа жилого дома. Полиция оцепила территорию, опасаясь, что животное может спрыгнуть вниз.



Животное нейтрализовали ветеринары с помощью дротика со снотворным. Пантера весит 20 кг, а ее возраст 5-6 месяцев.

« Ce monde devient fou » C’est un mantra que je répète régulièrement...

Tu sors promener ton chien après le boulot, tu vois flics et pompiers au loin... Et là, stupeur, on t’annonce qu’une panthère noire se balade sur les chêneaux !!! 😱

Images ci-dessous chopées sur FB ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/HW0BsK4qwX