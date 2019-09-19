Во Франции пантера разгуливала по крышам

Во французском городке Армантьер местные жители заметили черную пантеру, которая разгуливала по крыше одного из домов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Voix du Nord.

Жители города около часа наблюдали, как большая черная кошка ходила по карнизу второго этажа жилого дома. Полиция оцепила территорию, опасаясь, что животное может спрыгнуть вниз.



Животное нейтрализовали ветеринары с помощью дротика со снотворным. Пантера весит 20 кг, а ее возраст 5-6 месяцев.

« Ce monde devient fou » C’est un mantra que je répète régulièrement...

Tu sors promener ton chien après le boulot, tu vois flics et pompiers au loin... Et là, stupeur, on t’annonce qu’une panthère noire se balade sur les chêneaux !!! 😱

Images ci-dessous chopées sur FB ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/HW0BsK4qwX — antonbundle (@antonbundle) September 18, 2019

Пантеру поместили в клетку и передали сотрудникам департамента по вопросам дикой природы, которые, в свою очередь, передали ее в Лигу защиты животных, где она осталась на ночь.



В четверг представители организации рассказали, что пантера была домашней и не агрессивной. Ее когти были подрезаны, но в целом она хорошо себя чувствовала. Пантеру, вероятно, отдадут в зоопарк города Мобеж.









