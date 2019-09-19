НЛО, которые появились на видео - реальны, - ВМС США

На днях в интернет попали ролики, на которых показаны встречи самолетов США с НЛО. Об этом сообщает CNN.

Ролики под названиями FLIR1, Gimbal и GoFast вмещают в себя кадры двух встреч летательных аппаратов США и предполагаемых НЛО.

Военно-морские силы США считают эти феномены, как неопознанные воздушные явления,однако не могут их идентифицировать, как корабли инопланетян.

ВМС США утверждают, что три ранее опубликованных в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, сообщает CNN.

По данным издания, в ВМС отметили, что ролики были сняты в 2004 и 2015 годах и не должны были публиковаться, однако по неизвестным причинам попали в сеть.

Согласно информции ведомства, первое видео было сделано у побережья Калифорнии в 2004 году пилотами, летевшими с авианосца USS Nimitz.

Второе видео было сделано в2015 году у Восточного побережья с помощью камеры на истребителе F/A-185F.

В CNN утверждают, что в каждом случае заснятые объекты совершали маневры, которые с точки зрения современных технологий сделать невозможно.

Кроме того, известно, что в распоряжении Пентагона имеется множество других засекреченных сведений о свидетельствах встреч военных с НЛО.

До 2012 года ведомство поддерживало программу идентификации перспективных угроз авиации AATIP (The Advanced Aviation Threat Identification Program), в рамках которой, в частности, исследовались подобные инциденты.

Однакео в августе, власти США официально подтвердили существование так называемой "Зоны 51" в пустыне штата Невада. Ранее засекреченные документы обнародовало Центральное разведывательное управление.

"Зона 51" - испытательный полигон, о котором десятилетиями ходили самые фантастические легенды.

Легенды ходили разные, начиная от того, что там изучают тела мертвых пришельцев, и заканчивая тем, что там испытывают внеземные технологии и разрабатывают сверхсекретное оружие.

По мотивам легенд о так называемой зоне для пришельцев , снимали фантастические фильмы, писали книги и создавали компьютерные игры.

Как сообщали Українські Новини, ранее в нескольких регионах Украины, ночью в небе было зафиксировано неизвестного происхождения свечение. Необычное явление заметили жители разных районов города. Светящаяся воронка — так охарактеризовали объект пользователи соцсетей.

Кроме того, 16 декабря 2017 года в Пентагоне официально признали факт существования программы AATIP, в задачи которой входили сбор и обработка данных, касающихся, в частности, контактов с неопознанными летающими объектами, или НЛО.