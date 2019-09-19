НЛО, которые появились на видео - реальны, - ВМС США

На днях в интернет попали ролики, на которых показаны встречи самолетов США с НЛО. Об этом сообщает CNN.\r\nРолики под названиями FLIR1, Gimbal и GoFast вмещают в себя кадры двух встреч летательных аппаратов США и предполагаемых НЛО.\r\n \r\nВоенно-морские силы США считают эти феномены, как неопознанные воздушные явления,однако не могут их идентифицировать, как корабли инопланетян.\r\nВМС США утверждают, что три ранее опубликованных в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, сообщает CNN.\r\nПо данным издания, в ВМС отметили, что ролики были сняты в 2004 и 2015 годах и не должны были публиковаться, однако по неизвестным причинам попали в сеть.\r\nСогласно информции ведомства, первое видео было сделано у побережья Калифорнии в 2004 году пилотами, летевшими с авианосца USS Nimitz.\r\nВторое видео было сделано в2015 году у Восточного побережья с помощью камеры на истребителе F\/A-185F.\r\nВ CNN утверждают, что в каждом случае заснятые объекты совершали маневры, которые с точки зрения современных технологий сделать невозможно.\r\nКроме того, известно, что в распоряжении Пентагона имеется множество других засекреченных сведений о свидетельствах встреч военных с НЛО.\r\n До 2012 года ведомство поддерживало программу идентификации перспективных угроз авиации AATIP (The Advanced Aviation Threat Identification Program), в рамках которой, в частности, исследовались подобные инциденты.\r\nОднакео в августе, власти США официально подтвердили существование так называемой "Зоны 51" в пустыне штата Невада. Ранее засекреченные документы обнародовало Центральное разведывательное управление.\r\n"Зона 51" - испытательный полигон, о котором десятилетиями ходили самые фантастические легенды.\r\nЛегенды ходили разные, начиная от того, что там изучают тела мертвых пришельцев, и заканчивая тем, что там испытывают внеземные технологии и разрабатывают сверхсекретное оружие.\r\nПо мотивам легенд о так называемой зоне для пришельцев , снимали фантастические фильмы, писали книги и создавали компьютерные игры. \r\nКак сообщали Українські Новини, ранее в нескольких регионах Украины, ночью в небе было зафиксировано неизвестного происхождения свечение. Необычное явление заметили жители разных районов города. Светящаяся воронка — так охарактеризовали объект пользователи соцсетей.\r\nКроме того, 16 декабря 2017 года в Пентагоне официально признали факт существования программы AATIP, в задачи которой входили сбор и обработка данных, касающихся, в частности, контактов с неопознанными летающими объектами, или НЛО.