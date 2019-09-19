В чернобыльской зоне нашли без вести пропавшего солдата-контрактника

На территории зоны отчуждения Чернобыльской электростанции работниками полиции был обнаружен пропавший без вести солдат-контрактник.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Киевской области.

Сообщается в частности, что во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС был выявлен и задержан 30-летний солдат-контрактник, который с 5 сентября текущего года находится в розыске как пропавший без вести. Этот гражданин незаконно проник на территорию зоны.

Согласно информации, об обнаружении военнослужащего было сообщено командиру воинской части, где пропавший солдат проходил службу. Нарушителя передали военной службе правопорядка Киевского гарнизона.

Напомним, суд приговорил к 6 годам тюрьмы командира батареи, дезертировавшего со своим подразделением.