Новости дня: Вятровича уволили! Дизель крепко дорожает

Кабинет Министров Украины, наконец-то, уволил директора Института национальной памяти Владимира Вятровича. Многим он запомнится массовыми переименованиями городов и сел, декоммунизацией и прославлением бойцов УПА. Украинские телеканалы еще никогда так часто не ставили свечки в честь разных траурных дат, как при Вятровиче. Это – символ режима Порошенко, который не попал в парламент из-за непроходного места в списке. "Вятровичеботы" собираются на благодарственный митинг под его офисом, а ненавистники его политики закупают проссеко для масштабных празднований.

Дизель начнет стремительно дорожать. В Украине остановился второй по мощности нефтеперевалочный порт из-за действий таможни. Учитывая дефицит вагонов "Укрзализныци", дизель подорожает минимум на 10%. Вчера он взлетел в цене на 1,5 гривны из-за атаки на Саудовскую Аравию. Поддавливает цены на дизель и налог на его доставку трубопроводным транспортом, который ввел Зеленский. А также остановка на ремонт Мозырьского НПЗ в Беларуси, который мог нам дать альтернативные поставки. Цены на бензин и газ пока не вызывают опасений.

Новый министр соцполитики обещает "порезать" субсидии. Мол, доходы украинцев растут. Хотя на выборах Зеленский обещал снизить тарифы, а не сокращать субсидии.

Волна криминала накрыла Украину. В Киеве избили заместителя Кличка – он в реанимации. В Николаеве на автозаправке расстреляли смену сотрудников АЗС. Полиция обнаружила 3 трупа. А в Запорожской области неизвестный из автомата застрелил заместителя сельского головы.



После вчерашнего медиа-скандала, когда самозванец в Офисе Президента собрал Совет по свободе слова, Рада решила провести парламентские слушания по безопасности журналистов. Их 3 года добивался Национальный союз журналистов Украины как ответ на волну агрессии против представителей СМИ и убийство Павла Шеремета. Председатель НСЖУ уже назвал это "большой победой".

Валерия Гонтарева обвинила в поджоге ее дома Коломойского. Вот ее полное интервью изданию "Левый берег". Гонтарева сказала, что не собирается возвращаться в Украину, чтобы на допросе в ГБР пояснять, зачем национализировала "Приватбанк". В ответ на обвинение, якобы она сама стоит за чередой бед своей семьи (недавно сожгли машину ее родственницы, а сама Гонтарева попала под машину в Лондоне) бывшая глава НБУ ответила, что она резидент Англии и ей не надо политическое убежище. Правда, резидентство не спасает от экстрадиции, которую готовят для нее украинские силовики.

Почитайте душераздирающую историю, как бойцовый пес напал на мальчика в Киеве, а хозяин ответил: "Что тут такого?".

В Киеве продолжает холодать. Завтра дождь и +15.

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