Эксперт объяснил включение транспортных расходов в формулу "Роттердам+"

По мнению главы Первой энергетической ассоциации Украины Василия Котко, учет транспортных расходов в формулах действующих на энергетических рынках, обусловлен законами рыночной экономики.

"Вот я вам привожу пример - вы приходите на обычный овощной базар, например, продаются там грибы. Пятеро продавцов. Один привез из села, которое в 10 километрах от места продажи, второй в 40 километрах, третий в 50. Но вы как покупатель учитываете откуда привозят? Если эти грибы будут одинакового качества, примерно одинаковы, то можете не сомневаться, что все они будут продавать в одну цену. Если кто-то, например, выставит большую цену, во-первых, у него никто не будет спрашивать, а просто покупать не будет. А если спросят, он скажет: да я везу за 40 километров, а этот здесь собирал. Кто на это обращает внимание? То есть, цену формирует исключительно спрос-предложение. Если рынок этот дефицитный, например, грибов мало, а покупателей много, она установится на максимальном уровне. Если грибов много, то, наоборот, повыставляют разные цены, а затем постепенно все спустятся до самого низшего, так как покупателей мало, и все покупают у одного, у того, у кого дешевле. Это простой пример, который все объясняет", - сказал Котко.

По аналогичному принципу происходило формульное ценообразование на уголь. При определении цены НКРЭКУ отказалась учитывать сложнейшие условия работы украинских шахт. Цену определяла импортная альтернатива, которая закрывала дефицит. Под такую ​​цену должны были подстраиваться все участники рынка.

"Когда мы говорим об угле, то мы знаем, что уголь добывается на разных шахтах, открытым способом. Ясно, что открытым способом (за рубежом - ред ..) - это в разы дешевле, чем в шахтах. Если шахты, то одни шахты богатые, там пласт полтора метра, у другого пласт всего 70 сантиметров. И так далее. Это никто не учитывает. На рынке цена формируется исключительно в зависимости от качества продукта. Одинакового качества продукт, далее формируется по принципу спрос-предложение. Все. Точка " , - подчеркнул он.



Ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины отрицали, что имеют претензии к индексу API2 в основных портах Западной Европы, как базового ориентира для определения цены на уголь в Украине по формуле "Роттердам+". По мнению детективов, цена угля в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене в целом соответствовала установленным ценам на рынке энергетического угля в Украине. В НАБУ отметили, что методика НКРЭКУ, закреплена в постановлении №289 ("Роттердам +"), была внедрена "во исполнение рекомендаций Антимонопольного комитета Украины о необходимости разработки прозрачного механизма государственного регулирования оптовых рыночных цен на электроэнергию, в частности установление индикативной цены энергетического угля с привязкой к релевантных информационных источников и отказа от административного (так называемого" ручного ") определение цены энергетического угля без использования соответствующих методик (алгоритмов)".

Как сообщила пресс-служба НАБУ, детективы имеют замечания исключительно в обоснованности включения в формулу "Роттердам +" логистических затрат на транспортировку и перевалку угля.

В газовой сфере действует формула "Дюссельдорф +", согласно которой в стоимость украинского газа закладываются логистические потери из немецкого хаба NetConnect Germany (NCG).

Стоимость уранового концентрата для НАЭК "Энергоатом" рассчитывается согласно Постановлению НКРЭКУ №990 от 01.08.2017 "Методика формирования, расчета и установления тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую на атомных станциях" которая привязывает стоимость атомного топлива к мировым ценам и учитывает потери на транспортировки.

На рынке нефтепродуктов ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, контролируется группой "Приват" Игоря Коломойского), который осуществляет 85% нефтепереработки в Украине, в долгосрочных контрактах привязывает цену бензина и дизельного топлива к формуле "FOB Rotterdam + дифференциал".