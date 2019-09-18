Главред "Страны" Гужва на конференции ОБСЕ рассказал о ситуации со свободой слова в Украине

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва выступил на конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Варшаве (Польша), на которой рассказал о сохранении сложной ситуации со свободой слова в Украине и после избрания Президентом Украины Владимира Зеленского.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Надежд было немного (с приходом Зеленского на изменение ситуации), но были: 1. Закрытие сфабрикованных и политически мотивированных уголовных дел. 2. Прекращение атак на СМИ и попыток закрыть за их редакционную политику (или позицию собственника). 3. Прекращение безнаказанного уличного беспредела со стороны ультраправых", - написал Гужва.

Однако главред "Страны" констатировал, что "радикалы себя чувствуют по-прежнему вольготно ... Знаковыми будет доведение до конца процесса по Олесю Бузине (а также расследование в отношении заказчиков убийства), суд по нападению на журналиста "Страны" Влада Бовтрука, жесткая реакция на любые нападение, доведение до конца уголовных дел по призывам к насилию (Кутепов, но не только)" - перечислил Гужва.

Он уточнил, что уголовные дела против журналистов, сфабрикованных во времена Порошено, до сих пор не закрыты. Также действующая власть пытаются прекратить вещание телевизионных каналов "112 Украина" и NewsOne, делая это более активно, чем их коллеги при Порошенко.

"Властям с высоты их нынешнего рейтинга, возможно, кажется, что это все мелочи. И что общество проглотит закрытие СМИ, которых назовут рупорами Кремля. Но и Порошенко когда-то казалось, что фабрикация уголовных дел против "Страны" и других - это чепуха. Но этой "чепухи" в конце концов стало так много, что она похоронила президентские перспективы Петра Алексеевича. Который когда-то победил в первом туре президентских выборов", - подытожил он.

Напомним, что во время правления Петра Порошенко, в отместку за материалы о коррупции Президента и его окружения, против Гужвы было сфабриковано сразу несколько уголовных дел. В том числе, по неуплате налогов, а также полностью сфальсифицированное, при участии народных от Радикальной партии Олега Ляшко, дело о вымогательстве.

По последнему делу Гужва находился несколько дней в тюрьме и вышел после внесения залога. В условиях тотального давления "Страну" стороны режима Порошенко, угрозы повторного ареста и постоянных угроз физической расправы, Гужва был вынужден в январе 2018 года покинуть Украину и обратиться с просьбой к властям Австрии о предоставлении политического убежища.

В сентябре 2018 года Гужве было предоставлено политическое убежище В Австрии. В то же время, ни одно из сфабрикованных в Украине дел против Игоря Гужвы до сих пор не закрыто.