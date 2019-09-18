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18 сентября 2019, среда, 12:00 325
Силовые структуры 2019-09-18T16:45:05+03:00
Українські Новини
НАБУ закрыло дело о провокации взятки Пимаховой

НАБУ закрыло дело о провокации взятки Пимаховой

Пимахова. Скриншот видео youtube.cоm/channel 112
Пимахова. Скриншот видео youtube.cоm/channel 112

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное производство по факту провокации взятки в размере 30 тыс. долларов бывшему первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой агентом НАБУ.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Согласно материалам, сначала 14 мая дело закрыл начальник первого отдела Управления процессуального руководства, поддержание государственного обвинения и представительства в суде Специализированной антикоррупционной прокуратуры Омельченко.

Дело было закрыто в отношении трех подозреваемых, в том числе сотрудников НАБУ в связи с установлением отсутствия в их действиях состава уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27 ч. 2 ст. 370 (провокация взятки), ч. 4 ст. 369 (дача неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

В последствии, 1 августа старший детектив Национального бюро отдела внутренних расследований Управления внутреннего контроля также принял решение о закрытии уголовного производства по тем же основаниям.

Как сообщали Українські Новини, 29 ноября сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента НАБУ по подозрению в даче 15 тыс. долларов взятки Пимаховой.

НАБУ заявило о наличии доказательств коррупции первого замглавы Миграционной службы Пимаховой.

В конце января НАБУ провело обыск по месту жительства первого замглавы Миграционной службы Пимаховой. А уже в марте Кабинет Министров уволил ее с должности.

Больше новостей о: Уголовное дело Миграционная служба Взяточничество НАБУ Дина Пимахова

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