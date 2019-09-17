Партнер юрфирмы "Саенко-Харенко" Анжела Махинова: решение ВТО по Украине не отменяет запрет на импорт удобрений из РФ

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) 12 сентября подтвердил победу России в споре с Украиной об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония, свидетельствует решение, опубликованное на сайте ВТО. Но это решение не касается эмбарго на импорт минеральных удобрений из РФ, введённое Кабинетом Министром Украины 15 мая 2019 года.

После появления отчета Апелляционного органа по данному спору в прессе сразу же прозвучало много негативных комментариев, что Украина проиграла очередное дело в ВТО по всем ключевым вопросам. Подобный подход является не совсем объективным, поскольку антидемпинговых мер в ВТО оспаривается много, в том числе примененных США и ЕС. Дело в том, что правила ВТО фактически устанавливают базовые принципы/правила применения антидемпинговых мер, тогда как много аспектов регулируется на уровне национального законодательства. В случае признания мер не в полной мере соответствующими требованиям ВТО, члены ВТО вносят соответствующие корректировки, чаще всего пересматривают примененные меры с учетом рекомендаций группы экспертов или Апелляционного органа, и "обновленные меры" продолжают действовать.

Теперь что касается вопроса, должна ли Украина незамедлительно отменить антидемпинговые пошлины, которые были предметом спора. Нет, не должна. Украине необходимо в разумные сроки и с учетом специфики своего национального правопорядка привести действующую антидемпинговую пошлину в соответствие с антидемпинговыми правилами ВТО.

Если упрощённо, то процедура является следующей. В течение 30 дней после опубликования отчета Апелляционного органа на сайте ВТО, отчет с соответствующими рекомендациями будет утвержден Органом по разрешению споров. Именно с этой даты пойдет отсчет сроков, в течение которых Украина должна будет осуществить действия, направленные на приведение антидемпинговых пошлин в соответствие с правилами ВТО.

Далее будет определяться разумный срок. В этой части есть три варианта: Украина может сама предложить разумный срок, и он станет обязательным после утверждения Органом по разрешению споров в ВТО; либо Украина и РФ должны согласовать совместно такой срок; либо в случае не достижения согласия, срок может быть установлен группой экспертов. Согласно правилам ВТО разумным сроком ориентировочно считается 15 месяцев с момента утверждения решения Органом по разрешению споров, но в зависимости от обстоятельств каждого конкретного дела срок может быть и более длительным.

Предполагаем, что исполнение рекомендаций Апелляционного органа может потребовать со стороны Украины достаточно длительного времени в силу объективных обстоятельств. К сожалению, действующее законодательство не предусматривает, каким образом Украина должна применять рекомендации групп экспертов/Апелляционного органа. При этом, если внимательно посмотреть на отчет Апелляционного органа, то упрощённо можно сказать, что было установлено два проблемных аспекта (а) у Министерства не было достаточных доказательств для использования газовой корректировки при расчете демпинговой маржи, что повлияло в последующем на размер пошлины и (б) компания "Еврохим" не должна была подпадать под пересмотр. В странах, где подобные процедуры урегулированы, например, в ЕС по первому пункту могли бы провести еще один пересмотр и пересчитать демпинговую маржу с учетом рекомендаций Апелляционного органа. По второму пункту инициировали бы расследование в отношении «Еврохима» и снова-таки пересчитали бы пошлину. Наше же законодательство в принципе не предусматривает возможность инициирования каких-либо процедур на основании решение групп экспертов/Апелляционного органа, а пересмотры могут быть инициированы только при наличии исчерпывающих оснований, среди которых нет пересмотра для "работы над ошибками", не говоря уже о проведении расследования в отношении одной компании. Поэтому в любом случае Украине придется очень хорошо подумать над тем, каким образом имплементировать рекомендации, в том числе и возможно путем изменения законодательства. При этом, важно отметить, что на протяжении всего срока имплементации антидемпинговые меры будут дальше применяться.

Также важно обратить внимание на то, что эмбарго и решение ВТО по антидемпинговым пошлинам в принципе между собой не связаны. Это два разных инструмента регулирования международной торговли.

У них совершенно разная цель и основания для применения. Антидемпинговые пошлины - от недобросовестного импорта. Эмбарго было введено в ответ на недружественные действия РФ. Поэтому решение, о котором мы говорим, не влияет на эмбарго: его отмена, изменение - никакие дополнительные действия со стороны Украины в этой части не нужны.