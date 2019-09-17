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17 сентября 2019, вторник, 16:41 26
Верховная Рада и партии 2019-09-17T16:41:35+03:00
Українські Новини
Платформа Бойко напомнила Зеленскому о невыполненном обещании пересмотреть языковой закон

Платформа Бойко напомнила Зеленскому о невыполненном обещании пересмотреть языковой закон

Оппозиционная платформа - За жизнь. Фото: platform.org.ua
Оппозиционная платформа - За жизнь. Фото: platform.org.ua

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) напомнила действующему Президенту Украины Владимиру Зеленскому о его невыполненном предвыборном обещании пересмотреть закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (так называемый языковой закон).

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии

"В своей гуманитарной политике нынешняя власть четко идет по пути режима Порошенко. Вместо начала общенационального диалога и поиска формулы примирения приоритетом остается финансирование пропаганды ксенофобии, националистических идей и переписывания истории. "Власть Зе" собирается увеличить финансирование одиозного Института национальной памяти, но последовательно отказывается вернуть миллионам украинских граждан право говорить, слушать и учиться на родном языке. Конфликтный и губительный для гражданского мира и национального единства Украины курс, начатый прошлым режимом, продолжается", - говорится в заявлении ОПЗЖ.

Оппозиционеры подчеркнули, что нынешняя власть отказывается выполнять свои предвыборные обещания. Все, за что украинские граждане голосовали на выборах, сегодня пересматривается, подменяется, перекручивается и искажается. Социальная политика по-прежнему остается в заложниках у МВФ, а в гуманитарной политике доминирует идеология пещерного национализма. В проекте Государственного бюджета на 2020 год новая власть предусмотрела наращивание финансирования Института национальной памяти со 105 млн гривен в этом году до 130 млн в следующем. Из года в год учреждение, единственным "достижением" которого является переписывание истории, провоцирование международных скандалов и культивирование ксенофобии в Украине, получает все больше денег налогоплательщиков. С 2017 года стоимость его содержания выросла почти в 5 раз с 27 млн до 130 млн гривен. И это в тот момент, когда большинство украинских семей вынуждены экономить и влезать в долги, чтобы поддержать минимальный уровень жизни.

Для прошлого режима Институт национальной памяти был инструментом идеологической диктатуры и провоцирования все новых расколов в украинском обществе. Расходы на содержание этого учреждения росли пропорционально росту напряженности в украинском обществе и в отношениях с соседями. Судя по очередному увеличению финансирования "команды Вятровича", задачи и приоритеты гуманитарной политики "власти Зе" не отличаются от курса предшественников.

В ОПЗЖ считают, что об этом свидетельствует и отказ Президента Зеленского и партии власти от пересмотра дискриминационной и антиконституционной языковой политики.

Обещанная "ревизия" языкового законодательства, которым вводятся ограничения на использовании и развитие русского языка и языков национальных меньшинств, так и не началась.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти отказаться от национализма и ксенофобии в гуманитарной политике государства. Прекратить оплачивать из кармана налогоплательщиков идеологизированную и антиисторическую деятельность Института национальной памяти и сменить его руководство. Этот курс противоречит базовым правам человека, зафиксированным в международном праве, Конституции Украины и ведет страну к новым расколам и размежеваниям. Призываем вернуться к выполнению своих обязательств перед украинскими гражданами и защитить социальные, культурные и языковые права граждан Украины, как того требует Основной Закон", - говорится в заявлении партии.

Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" внесла на рассмотрение парламента законопроекты, направленные на обеспечение языковых прав национальных меньшинств, в том числе в сфере образования. Оппозиционеры убеждены, что необходимо обеспечить защиту прав граждан и вернуть страну на путь гражданского примирения, прекратить войну и объединить украинский народ.

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