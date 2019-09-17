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17 сентября 2019, вторник, 10:06 76
СМИ 2019-09-17T10:07:58+03:00
Українські Новини
Наташа Влащенко: Лигачева - мать украинского медиадоноса

Наташа Влащенко: Лигачева - мать украинского медиадоноса

Наташа Влащенко. Фото: facebook.com/natasha.vlaschenko
Наташа Влащенко. Фото: facebook.com/natasha.vlaschenko

Журналист Наташа Влащенко назвала председателя ОО "Детектор медиа" Наталью Лигачеву "матерью украинского медиадоноса".

Мать украинского медиадоноса

... я давно не читаю, что пишет Наталья Лигачева, ведь много лет ее специализация - политический донос на журналистов. Но мне сегодня утром этот пасквиль прислали в личные сообщения, и я решила не смолчать

... когда в 2014 я пришла работать на 112- й канал, там было тяжелое положение. За годы работы- ни разу не услышала ни один темник или указание от продюсера Сергии Логунов (Sergii Logunov)

Но Лигачева и тогдашняя Телекритика просто выпрыгивали из штанов, раздавая "сепары", "ватники" " работают на Кремль".

Я записала в те годы более тысячи эфиров, провела сотни прямых с политиками, учеными, актерами, философами, писателями... у меня был отличный рейтинг и миллионная аудитория , но женщина все не могла угомониться: про это в ее издании не было ни слова...

Потом я перешла работать на Зик. Рейтинги не упали, а ток- шоу "Народ проти" лидировало в своем слоте с очень хорошими цифрами. Лигачева и ее издание этого не замечали.

Они писали о " канале убийцы Дыминского".

Но я продолжала делать ток- шоу, несмотря на давление и со стороны Администрация Президента, и со стороны "группы Лигачевой"

Когда я взяла интервью у Андрей Портнов, вы устроили позорную травлю, опубликовав огромную подборку из тех, кто меня осуждает. Там не было ни одного из тех, кто меня поддержал

Несколько месяцев назад канал купил Тарас Козак. Я продолжаю работать, и объяснила свою позицию многим изданиям

За эти годы я написала 5 книг, создала большой ютуб - канал

Что сделала Лигачева?

Написала сотни доносов с призывом уничтожить, упразднить и закрыть

Такая жизнь, госпожа Лигачева, вот где гребаный стыд.

Думаю, вы останетесь в истории журналистики, как прародитель политического мелиадоноса в новейшей истории Украины. В ХХ в тоже такие были- написали сотни доносов на Бродского и Пастернака

Но у нас вы одна- мама коллективного Олешки

И отдельная тема- кто вас поддерживает в этом. Потому что делаете вы это небесплатно. У Петра Алексеевича ведь тоже была амбарная книга. И велась она очень аккуратно по причине его неописуемой скупости
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