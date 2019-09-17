Наташа Влащенко: Лигачева - мать украинского медиадоноса

Журналист Наташа Влащенко назвала председателя ОО "Детектор медиа" Наталью Лигачеву "матерью украинского медиадоноса".\r\nМать украинского медиадоноса\r\n... я давно не читаю, что пишет Наталья Лигачева, ведь много лет ее специализация - политический донос на журналистов. Но мне сегодня утром этот пасквиль прислали в личные сообщения, и я решила не смолчать\r\n... когда в 2014 я пришла работать на 112- й канал, там было тяжелое положение. За годы работы- ни разу не услышала ни один темник или указание от продюсера Сергии Логунов (Sergii Logunov)\r\nНо Лигачева и тогдашняя Телекритика просто выпрыгивали из штанов, раздавая "сепары", "ватники" " работают на Кремль".\r\nЯ записала в те годы более тысячи эфиров, провела сотни прямых с политиками, учеными, актерами, философами, писателями... у меня был отличный рейтинг и миллионная аудитория , но женщина все не могла угомониться: про это в ее издании не было ни слова...\r\nПотом я перешла работать на Зик. Рейтинги не упали, а ток- шоу "Народ проти" лидировало в своем слоте с очень хорошими цифрами. Лигачева и ее издание этого не замечали.\r\nОни писали о " канале убийцы Дыминского".\r\nНо я продолжала делать ток- шоу, несмотря на давление и со стороны Администрация Президента, и со стороны "группы Лигачевой"\r\nКогда я взяла интервью у Андрей Портнов, вы устроили позорную травлю, опубликовав огромную подборку из тех, кто меня осуждает. Там не было ни одного из тех, кто меня поддержал\r\nНесколько месяцев назад канал купил Тарас Козак. Я продолжаю работать, и объяснила свою позицию многим изданиям\r\nЗа эти годы я написала 5 книг, создала большой ютуб - канал\r\nЧто сделала Лигачева?\r\nНаписала сотни доносов с призывом уничтожить, упразднить и закрыть\r\nТакая жизнь, госпожа Лигачева, вот где гребаный стыд.\r\nДумаю, вы останетесь в истории журналистики, как прародитель политического мелиадоноса в новейшей истории Украины. В ХХ в тоже такие были- написали сотни доносов на Бродского и Пастернака\r\nНо у нас вы одна- мама коллективного Олешки\r\nИ отдельная тема- кто вас поддерживает в этом. Потому что делаете вы это небесплатно. У Петра Алексеевича ведь тоже была амбарная книга. И велась она очень аккуратно по причине его неописуемой скупости\r\n