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16 сентября 2019, понедельник, 21:50 22
СМИ 2019-09-16T21:51:13+03:00
Українські Новини
Светлана Крюкова: у журналистов не может быть никаких советов с властью, никаких дел за общим столом

Светлана Крюкова: у журналистов не может быть никаких советов с властью, никаких дел за общим столом

Светлана Крюкова. Фото: facebook.com/kryukova
Светлана Крюкова. Фото: facebook.com/kryukova

Журналистка издания "Страна" Светлана Крюкова считает, что единственный возможный формат взаимодействия журналистов с властью - это интервью, подчеркнув, что идея проводить Совет журналистов при Офисе президента не является удачной.

Закончилось первое учредительное заседание Совета журналистов при Офисе президента.

Вопросы для обсуждения:
Как должны работать журналисты, как их защищать, как выдавать им лицензии и так далее.
"Страна" даже заявку не подала.
А сама идея накроется медным тазом.
Объясняю - почему.
Потому что в нашей профессии так заведено, что сегодня ты садишься за стол переговоров, а завтра тебя просят "сыграть Бабченко" - прикинуться трупаком, а на спину выливают пакет томатного сока.
У нас, журналитов, не может быть никаких советов с властью, никаких дел за общим столом.
Единственный возможный формат - интервью. Мы задаем вопросы, власть - отвечает.
Как правило, когда власть не способна ответить, она создает ширмы, где уже не ей, а журналистам начинают задавать вопросы: а журналист ли вы? А правильное ли это СМИ? А давайте вы между собой подеретесь и выясните, кто из вас лучший?
Ловушка, а не совет.
Рейтинг, острота, резонансы, решение конкретных проблем, о которых писало (показывало) СМИ - вот мерило наших успехов.
А если вы, власть, так хотите помочь журналистам, то расследуйте убийство Шеремета и Бузины. Не травите "не те каналы". Научитесь отвечать на вопросы и общаться с журналистами.

Не с актерами, не с Теслой, а с журналистами. У которых к вам с каждым днем все больше вопросов.
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