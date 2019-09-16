Светлана Крюкова: у журналистов не может быть никаких советов с властью, никаких дел за общим столом

Журналистка издания "Страна" Светлана Крюкова считает, что единственный возможный формат взаимодействия журналистов с властью - это интервью, подчеркнув, что идея проводить Совет журналистов при Офисе президента не является удачной.

Закончилось первое учредительное заседание Совета журналистов при Офисе президента.

Вопросы для обсуждения:

Как должны работать журналисты, как их защищать, как выдавать им лицензии и так далее.

"Страна" даже заявку не подала.

А сама идея накроется медным тазом.

Объясняю - почему.

Потому что в нашей профессии так заведено, что сегодня ты садишься за стол переговоров, а завтра тебя просят "сыграть Бабченко" - прикинуться трупаком, а на спину выливают пакет томатного сока.

У нас, журналитов, не может быть никаких советов с властью, никаких дел за общим столом.

Единственный возможный формат - интервью. Мы задаем вопросы, власть - отвечает.

Как правило, когда власть не способна ответить, она создает ширмы, где уже не ей, а журналистам начинают задавать вопросы: а журналист ли вы? А правильное ли это СМИ? А давайте вы между собой подеретесь и выясните, кто из вас лучший?

Ловушка, а не совет.

Рейтинг, острота, резонансы, решение конкретных проблем, о которых писало (показывало) СМИ - вот мерило наших успехов.

А если вы, власть, так хотите помочь журналистам, то расследуйте убийство Шеремета и Бузины. Не травите "не те каналы". Научитесь отвечать на вопросы и общаться с журналистами.

Не с актерами, не с Теслой, а с журналистами. У которых к вам с каждым днем все больше вопросов.