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  • Катерина Коберник: журналистам стоит прийти на Совет к власти, чтобы объяснить разницу между интервью с Президентом и кино с ним
16 сентября 2019, понедельник, 21:01 55
СМИ 2019-09-16T21:01:42+03:00
Українські Новини
Катерина Коберник: журналистам стоит прийти на Совет к власти, чтобы объяснить разницу между интервью с Презид

Катерина Коберник: журналистам стоит прийти на Совет к власти, чтобы объяснить разницу между интервью с Президентом и кино с ним

Екатерина Коберник. Фото: facebook.com/k.kobernik
Екатерина Коберник. Фото: facebook.com/k.kobernik

Журналист Екатерина Коберник считает, что журналистам стоит прийти на Совет Президента Владимира Зеленского по свободе слова с журналистами. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Вот зря коллеги говорят, что не стоит ходить на совет власти с журналистами. Стоит. Стоит прийти и спросить зачем публично врал Кирилл Тимошенко, стоит предложить Богдану заняться "коррумпированными" журналистами, которые работают на власть, стоит обьяснить разницу между интервью президента и кино с президентом. Не стоит дружить и искренне надеяться, что заискивание — Короткий путь к эксклюзивам, а ходить очень даже. Кстати, последнее, что слышала о принципе отбора в Совет (а версии постоянно менялись): выбирали самые рейтинговые сми. Максим Кречетов для справки, у тсн.ua 7 миллионов уникальных посетителей в месяц. Это второй/третий по охвату сайт страны по рыночному измерителю Gemius. Словом, чтобы не путаться в показаниях, лучше честно сказать, что позвали, кого хотели. Но с честностью каждый раз проблемы. Да, после того, как theБабель опубликовал переписку с Тимошенко об отставке Богдана, мы на приглашение не рассчитывали. Все ок)

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