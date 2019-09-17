Богдан разоткровенничался. Зеленский обойдется дороже Порошенко

Правительство едва ли не впервые выполнило требование Бюджетного кодекса и подало проект Госбюджета 15 сентября, как и положено по закону. На Зеленского заложили на 4% больше, чем тратил Порошенко. Каждая вторая гривна из доходов будущего года пойдет на обслуживание долгов. А каждая третья гривна в бюджет будет одолжена у МВФ или других кредиторов. Здесь основные параметры бюджета. Из интересного: рост закладывают скромный – лишь 3,3%, инфляция почти вдвое ниже нынешней (6%), курс гривны – 28,2. Правительство обещает не поднимать налоги. Хотя на позапрошлой неделе премьер лично обещал ввести новый налог на "айтишников". Рада грозится заставить ФОПы купить кассовые аппараты и повысить ренту на руду. Теперь не понятно, какому обещанию верить. Богдан дал первое откровенное и скандальное интервью. Для этого он выбрал сайт ВВС-Украина. Глава ОПУ рассказал, что он все время шепчет на ухо Зеленскому. Нахамил журналистам, назвав их коррупционерами. Депутатов своей фракции назвал "психически больными". И рассказал, что подумывает пойти в меры Киева. Правда, когда эти выборы мера будут, он с Зеленским еще не решил. В интервью говорят, что предыдущий кандидата от Зе-команды на мера Киева Александра Ткаченко вроде как отказался идти на столицу. Сам Ткаченко после заявления Богдана на Киев накатал длиннющий пост с просьбой к премьеру провести аудит деятельности Кличко. Судя по всему, битва за столицу предстоит ожесточенная. А приз – так себе (Возможность побыть мэром менее года. По закону, победитель внеочередных выборов избирается на срок до очередных, которые состоятся уже следующей осенью). Кабмин хочет с 1 января поднять минимальную зарплату. Здесь радоваться нечему: зарплату вам вряд ли поднимут, поскольку это дело не властей, а вашего работодателя. А вот урезать в результате действий Кабмина вполне могут. Поскольку поднятие минимальной зарплаты властями означает, что с каждого официально оформленного работника работодатель будет платить больше налогов. Самая знаменитая "няня" Анастасия Заворотнюк уже третий день лежит при смерти с последней стадией рака мозга. Она не может даже самостоятельно дышать. Ведущий НьюзВан Василий Голованов стал жертвой мошенников. Звезда Инстаграм Анастасия Ивлеева вернулась на "Интер", где будет вести новый сезон "Орла и решки". Синоптики рекомендуют прятать шорты и майки. Со вторника грядут дожди и неизбежные холода. Kiss, peace, love Денис Иванеско