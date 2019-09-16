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16 сентября 2019, понедельник, 15:22 381
Политика 2019-09-16T17:15:02+03:00
Українські Новини
Намерения повысить ренту на руду появились из-за конфликта двух олигархов, - Рашкован

Намерения повысить ренту на руду появились из-за конфликта двух олигархов, - Рашкован

Заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован назвал появление законопроекта о повышении рентной платы для железорудных предприятий результатом конфликта между Игорем Коломойским и Ринатом Ахметовым, пишут Комментарии.

"Что касается повышения рентной платы на руду, тут нет системного подхода. Нет какого-то четкого расчета. Есть просто желание олигарха Игоря Коломойского заставить своего конкурента Рината Ахметова заплатить лишние $250 млн. Так этот законопроект собственно и появился", - сказал Рашкован.

Исполнительный директор МВФ от Украины назвал недопустимой ситуацию, когда в законопроекте о внесении изменений в налоговое законодательство нет экономической составляющей.

"Так в принципе налоговые законопроекты принимать нельзя. Без расчетов, без обсуждения, просто из-за конфликта двух олигархов", - подчеркнул Рашкован.

Напомним, 30 августа в Верховну Раду внесен законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве". Документ предусматривает повышение ставки налогообложения железорудных горно-добывающих предприятий. Автором законопроекта стал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Ранее в СМИ союзы металлургов пояснили, что, в случае принятия законопроекта, будет изменена привычная рента на добычу полезных ископаемых на налог с оборота для железорудных ГОКов.

"Украинский ГМК является традиционным нетто-экспортером, и благодаря именно этому он обеспечивает более 30% валютных поступлений в Украину. Однако существенное снижение конкурентоспособности из-за внедрения нового подхода к рентным платежам приведет к тому, что украинские ГОКи потеряют мировые рынки сбыта, в частности, рынок Китая, на который приходится более 20% украинского экспорта железорудного сырья", - подчеркнули металлурги.
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