подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
16 сентября 2019, понедельник, 12:30 466
Силовые структуры 2019-09-16T12:31:12+03:00
Українські Новини
Военных утеплят и переобуют: Минобороны планирует обновить форму для армии

Военных утеплят и переобуют: Минобороны планирует обновить форму для армии

Военные. Фото: mukachevo.net
Военные. Фото: mukachevo.net

Министерство обороны намерено обновить комплект формы для украинских военнослужащих.

Об этом сказал начальник отдела разработки вещевого имущества Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины подполковник Василий Саковец журналистам, передают Українськi Новини.

Отмечается, что прежде всего будут обновлены демисезонное белье, флисовые куртки и технологии производства обуви.

К 2020 году планируют изготавливать качественные мембранные материалы на территории Украины.

На данный же момент их вынуждены закупать у иностранного производителя.

Обновление формы связано с рядом замечаний, поступивших от военных, относительно эксплуатации летнего полевого общевойскового комплекта.

Как сообщали Українськi Новини, у боевых бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины появилась символика нового образца.

Больше новостей о: Минообороны форма армии

Архив
Новости
Кабмин предложил увеличить финансирование Антикоррупционного суда на 55,5 млн гривен 14:41
Коломойский пообещал не только красить ларьки на Донбассе, - Богдан 14:37
Сытник считает незаконным штраф за свой отдых в Ровенской области 14:27
Кабмин предлагает установить прожиточный минимум 2 тыс. гривен, минимальную зарплату - почти 5 тыс. гривен 14:22
ДТП в Харькове. Фото: Нацполиция.
В Харькове женщина на кабриолете сбила группу пешеходов на тротуаре 14:10
больше новостей
Во время обыска в банке, где Порошенко снял $34 млн наличными, изъяли сервер, - Портнов 17:40
Александр Дубинский. Фото: realist
Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абрамавичусом 23:23
Священник обливает Тверь святой водой. Скриншот: Россия1/YouTube
Тверь облили святой водой из самолета, чтоб защитить от пьянства и безразборных половых связей 20:58
В ходе выполнения боевого задания в зоне ООС погиб военный 17:18
Мила Кунис и Эштон Катчер. Фото: Инстаграм/Владимир Зеленский
Голливудские актеры стали тайными гостями форума YES в Киеве 09:42
больше новостей
Во время обыска в банке, где Порошенко снял $34 млн наличными, изъяли сервер, - Портнов 17:40
Священник обливает Тверь святой водой. Скриншот: Россия1/YouTube
Тверь облили святой водой из самолета, чтоб защитить от пьянства и безразборных половых связей 20:58
На марше равенства в Харькове ультраправые напали на полицию и пытались сорвать акцию 20:53
Александр Дубинский. Фото: realist
Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абрамавичусом 23:23
Бленхеймский дворец. Фото: mirror.co.uk
Золотой унитаз похитили из дворца Уинстона Черчилля: замок затопило 19:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok