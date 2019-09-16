Военных утеплят и переобуют: Минобороны планирует обновить форму для армии

Министерство обороны намерено обновить комплект формы для украинских военнослужащих.

Об этом сказал начальник отдела разработки вещевого имущества Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины подполковник Василий Саковец журналистам, передают Українськi Новини.

Отмечается, что прежде всего будут обновлены демисезонное белье, флисовые куртки и технологии производства обуви.

К 2020 году планируют изготавливать качественные мембранные материалы на территории Украины.

На данный же момент их вынуждены закупать у иностранного производителя.

Обновление формы связано с рядом замечаний, поступивших от военных, относительно эксплуатации летнего полевого общевойскового комплекта.

Как сообщали Українськi Новини, у боевых бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины появилась символика нового образца.