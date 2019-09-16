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  • В музее истории Киева откроют арт-проект "Можно - нельзя" 9 современных украинских художников
16 сентября 2019, понедельник, 11:34 36 Пресс-релиз
Жизнь 2019-09-16T12:18:11+03:00
Українські Новини
В музее истории Киева откроют арт-проект "Можно - нельзя" 9 современных украинских художников

В музее истории Киева откроют арт-проект "Можно - нельзя" 9 современных украинских художников

Музей истории города Киева и Украинская ассоциация женских исследований в искусстве (UAFRA) представляют арт-проект "Можно - нельзя".

"Всю свою жизнь мы находимся в системе координат "можно-нельзя", "разрешено-не позволено". Подобная система ограничений позволяет множеству различных людей мирно сосуществовать в обществе, развивать его и развиваться самим", - отмечают участники творческого объединения.

Говоря о предстоящей выставке художники подчеркивают, что в первую очередь эта "система" призвана оберегать нашу личную безопасность, поскольку запрещает нам то, что вредно для других членов общества. Набор этических правил "можно-нельзя" мы получаем от родителей еще в раннем детстве вместе с рекомендациями искать определенные компромиссы в рамках этих правил.

Система "можно-нельзя" описывает сложные отношения между государством и личностью от либерального "можно то, что не запрещено" к авторитарному "можно то, что разрешено" (государством, общественным мнением или чем-то другим).

В науке "можно-нельзя" скорее не вопрос смысла (в поиске нового нужно преодолевать прошлые "нельзя"), а вопрос этики самого поиска, механизма и сферы применения научного открытия.

Что такое "нельзя" и "нельзя" в искусстве? Каким образом новые подходы, новые техники, новые темы порождают новые смыслы? Под влиянием каких факторов сегодня искусство становится тем, чем раньше не было?

Система координат "можно-нельзя" развивается вместе с обществом, его историческим, политическим, социальным и культурным контекстом. Насущный вопрос: она является инструментом развития и разнообразия, или ограничителем свободы мысли и творчества?

Является ли дилемма "можно/нельзя" тождественной оппозициям "свобода/несвобода" и "консерватизм/инновации", или является чем-то другим? Или уничтожается историческая связь и преемственность отказом от прошлых "нельзя"? Есть ли прогрессом уменьшения смысла дефиниции "нельзя" и расширением формулировки "можно"? Или она порождает новые смыслы в рамках категорий "можно" и "нельзя"? Где точка баланса между этими категориями?

Выставка предлагает открытый диалог между художниками и зрителями на эту тему. Проблемы с системой координат "можно-нельзя" волнуют современных художников? Как трансформируется эта система координат в нашу динамичную эпоху? Личные "можно" и "нельзя" становятся важными для художников и отражаются в их творчестве?

В проекте принимают участие 9 художников из Украины. Это талантливые авторы, которые, работая с пространством, экспозицией и зрителем, актуализируют темы глобальных вопросов современности.

Участники проекта: Марианна Абрамова, Ирина Акимова, Анатолий Галицкий, Людмила Давыденко, Олег Пинчук, Константин Синицкий, Владимир Хижинский, Оксана Чепелик, Astian Rey.

Информационные партнеры: UNN, ArtsLooker, LuckyUkraine, InArt, ArtLine;

Открытие выставки - 18 сентября в 18.30 в МВЦ Музея истории Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7.

Больше новостей о: Выставка Художники Музей истории Киева Акимова Ирина

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