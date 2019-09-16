Олег Сенцов: Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин?

Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов считает, что за 5 лет в стране произошло не так много изменений, как он ожидал, и не понимает, как украинцы могут воевать друг с другом, когда у них для этого есть президент России Владимир Путин.

Об этом Сенцов написал на своей странице в соцсети Facebook.

Прошла неделя с момента моего освобождения. Мне, как человеку прибывшему на машине времени из 2014-го года, было интересно посмотреть какие перемены произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться. Предварительных вывода пока два:

Изменений за 5 лет не так уж много, как я ожидал. Все воюют со всеми.

Это все очень печалит. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? Но надежд на лучшее я все равно не теряю.

Всем хорошей недели. Слава Украине!