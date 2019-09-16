Олег Сенцов: Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин?

Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов считает, что за 5 лет в стране произошло не так много изменений, как он ожидал, и не понимает, как украинцы могут воевать друг с другом, когда у них для этого есть президент России Владимир Путин. \r\nОб этом Сенцов написал на своей странице в соцсети Facebook.\r\nПрошла неделя с момента моего освобождения. Мне, как человеку прибывшему на машине времени из 2014-го года, было интересно посмотреть какие перемены произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться. Предварительных вывода пока два:\r\n\r\nИзменений за 5 лет не так уж много, как я ожидал.\r\nВсе воюют со всеми.\r\n\r\nЭто все очень печалит. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? Но надежд на лучшее я все равно не теряю.\r\nВсем хорошей недели. Слава Украине!\r\n