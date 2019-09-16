Смертельное ДТП под Киевом: легковушка влетела в грузовик, четверо погибших

Под Киевом легковушка столкнулась с грузовиком: погибли четыре человека



Вечером в воскресенье, 15 сентября, под Киевом в районе поселка городского типа Макаров произошло смертельное ДТП. Около 19.30 легковушка влетела в грузовой автомобиль. В результате столкновения четыре человека погибли на месте.

Об этом сообщает сайт ГосЧС.

По данным пожарно-спасательной службы, тела погибших вырезали из автомобиля 8 спасателей и 2 единицы специальной техники ГСЧС.

По предварительным данным, Skoda влетела в грузовой автомобиль. Причины происшествия на данный момент устанавливают правоохранители.