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16 сентября 2019, понедельник, 09:25 196
Происшествия 2019-09-16T11:00:02+03:00
Українські Новини
Смертельное ДТП под Киевом: легковушка влетела в грузовик, четверо погибших

Смертельное ДТП под Киевом: легковушка влетела в грузовик, четверо погибших

ДТП. Фото: Информатор
ДТП. Фото: Информатор

Под Киевом легковушка столкнулась с грузовиком: погибли четыре человека


Вечером в воскресенье, 15 сентября, под Киевом в районе поселка городского типа Макаров произошло смертельное ДТП. Около 19.30 легковушка влетела в грузовой автомобиль. В результате столкновения четыре человека погибли на месте.

Об этом сообщает сайт ГосЧС.

По данным пожарно-спасательной службы, тела погибших вырезали из автомобиля 8 спасателей и 2 единицы специальной техники ГСЧС.

По предварительным данным, Skoda влетела в грузовой автомобиль. Причины происшествия на данный момент устанавливают правоохранители.

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