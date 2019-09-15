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15 сентября 2019, воскресенье, 19:29 183
Общество 2019-09-15T20:06:27+03:00
Українські Новини
В Ровно 12-летняя девочка родила ребенка

В Ровно 12-летняя девочка родила ребенка

Ребенок. Фото: pixabay
Ребенок. Фото: pixabay

В Ровно 12-летняя девочка цыганской национальности родила ребенка. Об этом сообщает "Сharivne.info".

Роды принимали врачи Ровенского областного перинатального центра. Главный врач медучреждения Виктория Еникеева рассказала, что за время работы перинатального это первый такой случай.

"Пациентка была доставлена ​​каретой скорой помощи со свалки в 02:10 ночи, а в 7:10 она уже родила. Роды прошли естественным путем. Наши врачи в этой ситуации сделали все лучшее, чтобы и малолетняя мама и ребенок чувствовали себя хорошо. Беременная не стояла на учете, пока у ребенка есть недостаток",- говорит главврач.

Вес новорожденного мальчика 3160 гр., рост - 47 см.

Сама мама ребенка родом из Закарпатской области.


Как сообщали Українські Новини, в польском Гданьске родила 11-летняя украинка. По предварительной информации, мать на время своей поездки в Польшу оставила дочь на попечении 63-летнего сожителя.

Ранее во Львове 12-летняя девочка родила ребенка. Кроме того, в Индии родила 10-летняя девочка, которой суд запретил делать аборт.


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