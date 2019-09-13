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13 сентября 2019, пятница, 23:52 30
Политика 2019-09-13T23:54:03+03:00
Українські Новини
Северодонецкий горсовет Луганской области прекратил полномочия мэра Казакова

Северодонецкий горсовет Луганской области прекратил полномочия мэра Казакова

Валентин Казаков Фото: Depo.ua
Валентин Казаков Фото: Depo.ua

Северодонецкий горсовет (административный центр Луганской области) повторно прекратил полномочия городского головы Валентина Казакова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, на сессии 9 сентября секретарь горсовета и исполняющий обязанности мэра Вячеслав Ткачук сообщил депутатам о решении суда, которое обязывает восстановить Казакова в должности.

В связи с этим Ткачук поставил на голосование проект решения о восстановлении Казакова на должности мэра, которое было принято большинством горсовета.

Далее он поставил на голосование проект решения "О досрочном прекращении полномочий городского головы" в связи с систематическим нарушением Казаковым законов Украины, что привело к ущемлению прав депутатов горсовета и жителей города.

За решение об отставке мэра проголосовало большинство горсовета.

После оккупации отдельных районов Луганской области, в том числе Луганска, Северодонецк является административным центром подконтрольной украинской власти части области.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году мэру Северодонецка Казакову избрали меру пресечения за злоупотребление властью




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