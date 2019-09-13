Северодонецкий горсовет Луганской области прекратил полномочия мэра Казакова

Северодонецкий горсовет (административный центр Луганской области) повторно прекратил полномочия городского головы Валентина Казакова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета, передают Українськi Новини.



По данным ведомства, на сессии 9 сентября секретарь горсовета и исполняющий обязанности мэра Вячеслав Ткачук сообщил депутатам о решении суда, которое обязывает восстановить Казакова в должности.



В связи с этим Ткачук поставил на голосование проект решения о восстановлении Казакова на должности мэра, которое было принято большинством горсовета.



Далее он поставил на голосование проект решения "О досрочном прекращении полномочий городского головы" в связи с систематическим нарушением Казаковым законов Украины, что привело к ущемлению прав депутатов горсовета и жителей города.



За решение об отставке мэра проголосовало большинство горсовета.



После оккупации отдельных районов Луганской области, в том числе Луганска, Северодонецк является административным центром подконтрольной украинской власти части области.



Как сообщали Українські Новини, в 2016 году мэру Северодонецка Казакову избрали меру пресечения за злоупотребление властью.









