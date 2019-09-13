Власти Турции хотят затопить древний город: люди готовятся к эвакуации

Древний город Хасанкейф вскоре будет погружен под воду в рамках спорного проекта плотины. Проект осуществлят несмотря на протесты жителей. Об этом сообщает "The Guardian".

Хасанкейф считается одним из старейших населенных поселений на Земле. Поселению 12 тысяч лет. Оно содержит тысячи пещер, церквей и гробниц.

Строительные работы на плотине и ее гидроэлектростанции начались в 2006 году, и теперь Хасанкейф находится всего в нескольких неделях от разрушения, несмотря на борьбу жителей и защитников окружающей среды за его спасение. Турецкое правительство дало жителям уйти из поселения до 8 октября.

Попытка оспорить проект в Европейском суде по правам человека на том основании, что он нанесет ущерб культурному наследию страны, оказалась безуспешной.

После его завершения она станет четвертой по величине плотиной в Турции и, как ожидается, будет производить 4200 гигаватт электроэнергии в год, но с огромными затратами.



Такая схема будет означать затопление 199 населенных пунктов в регионе, тысяч искусственных пещер и сотен исторических и религиозных объектов. Также около 80 000 человек будут вынуждены покинуть свои дома.