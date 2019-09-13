На Богатырской от моста отвалился кусок бетона и упал на автомобиль

В Киеве на улице Богатырской отвалившийся от путепровода кусок разбил лобовое стекло внедорожника Toyota. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

"На Богатырской, под путепроводом, который идет на Луговую, откололся "камешек", который едва не пробил лобовое стекло, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место было сразу были вызваны полиция, скорая помощь, а также представители "Киевавтодормост". О пострадавших не сообщается.

Как сообщали Українські Новини, ранее случилось ЧП в Киеве: кусок бетона упал с моста прямо на авто, почти ампутировав водителю руку.

Ранее обрушившийся Шулявский мост показали с высоты птичьего полета. Ремонтные бригады начали демонтаж Шулявского путепровода 17 марта, начало строительство нового моста начали в апреле.