"Нефтегаз" хочет транспортировать российский газ себе в убыток, – эксперт

Эксперт Ярослав Диковицкий считает, что Национальная акционерная компания (НАК) "Нефтегаз Украины" намерена предложить на переговорах о транзите природного газа из Российской Федерации через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в Европейский Союз тариф в 3-4 раза меньше, чем тариф для транзита через "Северный поток-2". А это фактически означает транспортировку российского газа себе в убыток.

Об этом эксперт заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Чтобы понять уровень компетентности отдельных участников переговоров относительно транзита газа через территорию Украины стоит напомнить некоторые предложения "Нефтегаза Украины", которые кстати были внедрены в жизнь в 2016 году.

Прямая речь по приведенной ссылке (сообщние "Нефтегаза Украины") в первом кометарии: "Транспортировка российского газа Украиной будет стоить в 3-4 раза дешевле, чем через "Северный поток-2"... Украинский регулятор учел в текущем тарифе ускоренную амортизацию украинской ГТС до 2019 года включительно. Таким образом, после 2020 года соответствующая инфраструктура будет полностью амортизированная, что позволит Украине предложить поставщикам газа наиболее конкурентные условия транспортировки", - написал Диковицкий.

Эксперт уточнил, что по состоянию на осень 2019 года "соответствующая инфраструктура" (украинская ГТС) "действительно полностью амортизирована, в соответствии с принятыми менеджментом "Нефтегаза" решениями. Так что если "Нефтегаз" будет следовать своим заверениям, то на переговорах может предложить тариф в 3-4 раза меньше, чем через "Северный поток-2".

Согласно данным Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), тариф на транзит через "Северный поток-2" за весь маршрут составляет 22,7 евро за 1 тыс. куб. м (при транспортировке 70% от проектной мощности). Соответственно, если тариф на транзит газа через территорию Украины будет в 3 раза меньше (как обещает "Нефтегаз"), то это составит всего 7,57 евро за 1 тыс. куб. м. Для сравнения, ныне действующий тариф, по которому компания "Газпром" (Россия) оплачивает транзит "Нефтегазу" - около 26 евро за 1 тыс. куб. м.

А в случае уменьшения тарифа в 3 раза и при загрузке ГТС Украины на уровне 70%, доходы от транзита газа составят около 580 млн долларов.

"Сможет ли оператор ГТС с 2020 года осуществлять транзит газа, получая доход 580 млн долларов? После уплаты НДС, данных средств не хватит даже на закупку технологического газа для осуществления транзита газа через территорию Украины. Остальные затраты оператора ГТС (включая заработную плату, обслуживание ГТС и закупка скрепок) остаются без источника финансирования", - подчеркнул эксперт.

"Если же "Нефтегаз" не будет следовать своим заверениям и не будет предлагать уменьшить тариф в 3-4 раза, то возникает другой, уже более серьезный вопрос к "Нефтегазу" - где денежные средства, накопленные с 2016 по 2019 года, в результате принятого менеджментом "Нефтегаза" решение по "полной амортизации "государственного имущества?" - подытожил Диковицкий.

Как сообщали Українськi Новини, в январе-августе группа "Нефтегаз" уплатила в государственный бюджет 79,8 млрд гривен налогов и сборов.

Ранее "Нефтегаз Украины" снизил цену на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 3,4% до 4 493,64 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки) на сентябрь.