Авторы законопроекта 1210 "изобрели велосипед" в вопросе ренты ЖРС, - Жеваго

Собственник производителя железорудного сырья Ferrexpo Константин Жеваго призвал народных депутатов использовать принятые в мире практики при разработке законодательства, которое касается налогообложения добычи железной руды. По его мнению, подход, предложенный в законопроекте №1210 от 30.08.2019, не соответствует общепринятым международным нормам, пишет бизнес-портал uaprom.info.

Такое мнение бизнесмен высказал в ходе заседания рабочей группы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в четверг, 12 сентября. В ходе заседания обсуждались положения законопроекта №1210, который кроме прочего предлагает изменить подход к формированию базы налогообложения при подсчете рентных платежей на добычу железной руды. Соответствующие изменения приведут к росту ренты на железную руду с 8,8% до 10%.

"Железная руда живет по принципам, принятым во всем мире. И мы здесь не устанавливаем правила, мы следуем тем, которые существуют в мире. Мы (украинские производители – ред.) представляем на мировом рынке реально 4-5% объемов производства. 95% - это Бразилия, Швеция, Канада, США, Австралия. Соответственно, мы должны в этой ситуации приспосабливаться… Поэтому, народные депутаты, изучите мировую практику и сравнивайте, как это (работает – ред.) во всем мире: шведское законодательство, американское законодательство, австралийское законодательство. В странах кредибильных, с которыми мы конкурируем. Такой практики определения ренты на железную руду, которую предлагает законопроект, нет ни в одной стране мира", - сказал Жеваго.

Он также поддал критике аргумент парламентариев о том, что повышение ренты будет стимулировать переработку ЖРС внутри страны и, как следствие, производство более сложной продукции.

"Мы должны посмотреть, что есть лучшие практики и ими пользоваться. США сегодня это третья или четвертая страна по выпуску стали, но все равно экспортирует и железорудные окатыши, и железорудное сырье. Канада производит огромное количество стали, но экспортирует избытки железорудного сырья на мировой рынок. Австралия перерабатывает 2% руды, которую производит, а 98% - экспортирует. Это страна с AAA рейтингом, самым высоким в мире кредитным рейтингом. И соответственно, это те страны, которые имели бы колоссальные возможности развивать свою сталелитейную индустрию, но есть обстоятельства, почему они это не делают", - отметил Жеваго.

По итогам заседания комитета была создана рабочая группа из числа представителей бизнеса и Государственной налоговой службы. Она должна наработать предложения по изменениям в законопроект 1210 в течение следующей недели.