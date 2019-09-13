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13 сентября 2019, пятница, 12:43 537
Политика 2019-09-13T13:45:02+03:00
Українські Новини
Лавренюк цепляется за представителей прошлой власти, чтобы остаться при должности, - Лещенко

Лавренюк цепляется за представителей прошлой власти, чтобы остаться при должности, - Лещенко

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк планирует использовать свои связи с чиновниками из предыдущей власти, чтобы остаться при должности.

Об этом в своем Телеграм-канале написал бывший народный депутат Сергей Лещенко.

"Юрий Лавренюк уже занимал аналогичный пост в правительстве Гройсмана. С его именем связывают крышевание всех схем в портах", - написал экс-нардеп.

Как сообщали СМИ, речь идет о масштабных коррупционных схемах, которые организовал Юрий Лавренюк и его подчиненные на предприятиях, подведомственных МИУ. В частности, замминистра с помощью подконтрольных ему силовиков осуществлял давление на руководителей предприятий, чтобы получить доступ к финансовым потокам. Благодаря созданию так называемых "служб безопасности" люди Лавренюка выводили с предприятий миллионы гривен. Кроме того, замминистра инфраструктуры лично курирует нововведения в портах, которые позволяют увеличить теневые поборы с судовладельцев в портах.

Ранее сообщалось, что в начале сентября Печерский суд Киева возобновил уголовное дело против Юрий Лавренюка по статье "Служебная халатность", закрытое несколькими месяцами ранее.

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