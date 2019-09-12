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12 сентября 2019, четверг, 09:52 480
Жизнь 2019-09-12T12:08:30+03:00
Українські Новини
В Украине появился круглосуточный cервис онлайн-консультации с ветеринаром

В Украине появился круглосуточный cервис онлайн-консультации с ветеринаром

Ветеринар. Фото: newtonvet.com
Ветеринар. Фото: newtonvet.com

В Киеве появился первый круглосуточный сервис онлайн-консультаций для владельцев животных. Об этом сообщает itc.ua.

По своей сути, VETonline.pro — это своеобразная площадка, на которой можно получить консультацию ветеринара в онлайн-чате. Общаясь с ветеринаром можно присылать фото и видео.

Для владельцев животных доступны две услуги:

  • Онлайн консультация ветеринара в чате 24/7. Стоимость консультации составляет 99 грн.
  • Вызов ветеринара на дом 24/7. Стоимость вызова — от 350 грн. Конечная стоимость зависит от конкретной ситуации и предоставленных услуг согласно прайса ветеринарной клиники-партнера. Оплата осуществляется наличными. Услуги доступны в Киеве и пригороде. 

Проект работает всего лишь около месяца в предварительной версии, но, по данным издания, уже стал довольно популярным. В ближайших планах основателей значатся развитие и отработка сервиса в Украине, а в дальнейшем планируют выйти и в другие страны.

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