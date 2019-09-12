В Украине появился круглосуточный cервис онлайн-консультации с ветеринаром

В Киеве появился первый круглосуточный сервис онлайн-консультаций для владельцев животных. Об этом сообщает itc.ua.

По своей сути, VETonline.pro — это своеобразная площадка, на которой можно получить консультацию ветеринара в онлайн-чате. Общаясь с ветеринаром можно присылать фото и видео.

Для владельцев животных доступны две услуги:

Онлайн консультация ветеринара в чате 24/7. Стоимость консультации составляет 99 грн.

Вызов ветеринара на дом 24/7. Стоимость вызова — от 350 грн. Конечная стоимость зависит от конкретной ситуации и предоставленных услуг согласно прайса ветеринарной клиники-партнера. Оплата осуществляется наличными. Услуги доступны в Киеве и пригороде.

Проект работает всего лишь около месяца в предварительной версии, но, по данным издания, уже стал довольно популярным. В ближайших планах основателей значатся развитие и отработка сервиса в Украине, а в дальнейшем планируют выйти и в другие страны.