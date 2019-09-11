В Ровенской области борются с пожарами сухой травы, а в Днипре продают колбасу "25-летней выдержки"

Ровенское Полесье страдает от пожаров. Спасатели продолжают ликвидировать отдельные очаги возгораний сухой травы и кустарников в Рокитновском и Заречненском районах Ровенской области. Как сообщает сайт "ОГО" , угрозы для населенных пунктов и лесных массивов нет. Спасатели проводят аэроразведку местности с помощью дрона. Работают мобильно-оперативные группы сотрудников Главного управления ГосЧС области. Стоит добавить, что сильный порывистый ветер значительно осложняет работу спасателей по тушению отдельных очагов.

Сумские таможенники нашли в вагоне-ресторане тайник с мехами. На железнодорожной станции "Хутор-Михайловский" во время проведения таможенного осмотра вагона-ресторана поезда сообщением Москва - Кишинев сумские таможенники обнаружили меховые изделия, сообщает "Ваш шанс". Проводник поезда, гражданин Молдовы, пытался переместить через границу незадекларированные 9 женских жилетов из натурального меха общей стоимостью около 36 тыс. грн. Товар был тщательно скрыт от таможенного контроля в межпотолочном пространстве кухни вагона-ресторана. На нарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил. Товар изъят для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.

Как тренируются специалисты морской разведки на острове Первомайском. В Николаевской области возле Очакова оживает ранее заброшенный остров, сообщают "Николаевские новости". Этот искусственный остров площадью около семи гектаров до 2004 года использовался как база для подготовки специалистов морской разведки. Затем на 15 лет он был заброшен, а в 2019 году территория снова стала востребованной. Остров стал тренировочной базой 73-го морского центра специального назначения Сил специальных операций ВСУ. Сейчас на острове Первомайский проводятся тренировки и соревнования пловцов.

Человек, который высадил более 22 тысяч деревьев, стал "Почетным гражданином города Николаева"! 11 сентября на торжественной сессии Николаевский горсовет единогласным решением присвоил звание почетного гражданина Николаева семи горожанам, сообщают "Николаевские новости". Депутаты Николаевского горсовета наградили званием "Почетный гражданин города Николаева-2019" Вадима Андреевича Сердцева. Человека, который за свои деньги и собственными руками высадил более 22 тысяч деревьев и кустов. 90-летний Вадим Андреевич занимается озеленением родного города уже более двух десятков лет. С 1998 года высаженная им зелень украшает обочины дорог, остановки общественного транспорта, скверы, улицы Корабельного района, двор, где проживает Сердцев. Он выкапывает молодую поросль в "диких" посадках, прореживая их, и сажает деревья там, где видит в них потребность. Кроме Сердцева звания "Почетным гражданином города Николаева-2019" удостоены еще шестеро николаевцев. Это олимпийская чемпионка Ольга Харлан, директор украинского муздрамтеатра Никола Берсон, директор Николаевского муниципального коллегиума Сергей Сичко и ректор Черноморского университета имени Петра Могилы Леонид Клименко.

В Днипре школьники креативно поздравили всех с Днем города. 14 сентября Днипро будет отмечать свой 243-й день рождения. В этом году городские власти подготовили масштабную развлекательную программу. А вот воспитанники школы №6 решили необычно поздравить свой город и его жителей с этим светлым и радостным днем, передает "Наше Місто". Ученики подготовили необычное видео с самыми теплыми поздравлениями и пожеланиями.

Под Днипром продают колбасу 25-летней "выдержки". В городе Новомосковске Днепропетровской области в одном из магазинов продают колбасу с 25-летней "выдержкой", передает "Наше Місто". Одна из покупательниц нашла на прилавке палку колбасы, на которой была указана дата изготовления 10.09.94. Скорее всего, сотрудники магазина, или же производитель, не правильно промаркировали продукт.

На Кировоградщине уничтожали артснаряды времен Второй мировой. 10 сентября саперы в Кировоградской области провели мероприятия по изъятию и уничтожению артснарядов калибра 76 мм времен Второй мировой войны, обнаруженных местными жителями за пределами сел Раздолье и Червоновершка Компаниевского района Кировоградской области, сообщает "Утренний город".

В Виннице похитили три велосипеда Nextbike за 10 дней. С 30 августа по 9 сентября в разных районах города похитили три велосипеда Nextbike, сообщает сайт "20 минут". Два из трех велосипедов уже найдены, а злоумышленники наказаны. В общем, вандализм принес компании 3000 евро убытков. Повредили станции и "ломом" вырвали велосипеды со стоек. "У меня складывается стойкое впечатление, что в Виннице слет варваров, или мы вернулись во времена монголо-татарского нашествия. Люди, с Вами? - пишет координатор сети в Виннице Александр Царевский, - у меня впервые после запуска проекта опускаются руки".

На Херсонщине полиция открыла уголовное производство за незаконную добычу песка. Полиция Херсонщины продолжает принимать меры по противодействию незаконной добыче недр, сообщает сайт "Гривна". Вчера в разных районах Херсонской области сотрудники правоохранительных органов пресекли 2 факта незаконной загрузки транспортных средств песком. Во время патрулирования территории Скадовского района в карьере вблизи с. Остроподолянское внимание экипажа группы быстрого реагирования районного отделения полиции привлек трактор с прицепом. В ходе проверки выяснилось, что водитель погрузил в прицеп песок, однако никаких разрешительных документов на это у него нет. В этот же день работники Великоалександровского отделения полиции в местном карьере обнаружили автомобиль "ЗИЛ", водитель которого без разрешения местных властей загрузил в кузов для собственных хозяйственных нужд 800 кг песка. Груз был изъят, а собранные материалы - направлены в районную Государственную экологическую инспекцию.