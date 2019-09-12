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12 сентября 2019, четверг, 06:09 78 Мнение
Политика 2019-09-12T06:46:39+03:00
Українські Новини
Новости дня: Зеленский – диктатура, Кличко – останавливает все стройки

Новости дня: Зеленский – диктатура, Кличко – останавливает все стройки

"Диктаторства" в Украине нет, – неожиданно заявил Зеленский, представляя нового министра МИДа. Многие обвиняют нового Президента в замашках Лукашенко – нарушает права депутатов в Раде, хочет ввести новые налоги для ФОПов и айтишников, разрешает прослушку спецслужбам без решения суда, с молчаливого согласия душит неугодные каналы. Но это еще не "диктаторство", говорит нам Президент, цветочки впереди.

Сегодня в Украину приехала миссия МВФ, которая следит не только за экономикой, но и приглядывает за демократией – чтобы их заемщики не скатились в диктатуру.

Кличко решил заморозить все стройки Киева. Это очевидно сомнительное решение, связанное с внеочередными выборами мэра. Вчера, 10 сентября, СМИ писали, что они будут в декабре. Конечно, на хаотичную застройку жалуются киевляне, но остановить все стройки, которые наполняют бюджет города и дают работу сотням тысяч людей в смежных отраслях, это как выстрелить себе в обе ноги сразу. Следующим ходом, наверное, будет закрытие метро, потому что оно плохо ходит или потому что там много людей. Только не говорите Кличко, а то вдруг и правда закроет.

Давление власти на себе стал ощущать и большой и малый бизнес. Совладелец "Новой почты" сказал, что предприниматели стали врагами для новой власти, а физлица - "особо враждебной кастой". При режиме Порошенко прокуратура гоняла "Новую почту" и проводила обыски. Тогда на их защиту стали волонтерские организации и бизнес. Выходит, что при Зеленском предпринимателям лучше не стало, несмотря на обещания.

"Слуга народа" впервые попалась на кнопкодавстве. Разумков обещал лишать за это мандата. Ждем.

Медиаскандал. Одиозный журналист "Громадського ТБ" публично в Facebook призвал избивать других журналистов, в частности "Страны.ua". От его слов тут же открестилась редакция. "Громадське ТБ" живет в основном за счет денег западных доноров. Журналисты "Страны.ua" разослали им письма, с просьбой прокомментировать скандальные высказывания Кутепова, который живет на их дотации. Но даже это не остановило Кутепова и сегодня, 11 сентября, он снова призвал избивать журналистов.

Наша редакция тоже попала в медиаскандал. Офис Президента отказался включать нашего представителя в создаваемый Совет по свободе слова. Хотя ранее у Зеленского обещали включить каждую редакцию. Посмотрите, как после публикации чиновник Офиса Президента оправдывается и пытается "включить заднюю", и если хотите спросить почему все редакции равны, но некоторые равнее, то это можно сделать под постом этого чиновника Кречетова.

 
В "Нефтегазе" назревает революция. Кабмин хочет назначить Наталью Бойко и Юлию Ковалив в набсовет компании. Коболев давно засиделся в "Нефтегазе", поднять добычу газа, как он обещал, он не смог. Прибыль у компании сокращается, зато бонусы у ее руководителя стабильно высокие – по 1 млн гривен в день. Это в тысячу раз больше зарплаты Зеленского.

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