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  • Главным приоритетом Украины должно стать национальное покрытие высокоскоростной связью, – Huawei Ukraine
11 сентября 2019, среда, 15:06 128
Политика 2019-09-11T15:10:43+03:00
Українські Новини
Главным приоритетом Украины должно стать национальное покрытие высокоскоростной связью, – Huawei Ukraine

Главным приоритетом Украины должно стать национальное покрытие высокоскоростной связью, – Huawei Ukraine

Директор по развитию бизнеса компании Huawei Ukraine Александр Сербин. Фото пресс-службы
Директор по развитию бизнеса компании Huawei Ukraine Александр Сербин. Фото пресс-службы

Первоосновой для цифровой экономики является инфраструктура информационно-коммуникационных технологий. Главным приоритетом должно стать обеспечение национального покрытия мобильной и фиксированной высокоскоростным связью. Об этом на конференции Telecom Ukraine 2019 заявил директор по развитию бизнеса компании Huawei Ukraine Александр Сербин.

"Следующим шагом необходимо развивать дата-центры и облачные сервисы. Важным фактором является содействие спроса и предложения цифровых услуг. Следует развивать ИКТ-таланты и повышать осведомленность населения о преимуществах цифровых технологий", –  считает он.

По мнению Huawei Ukraine, смысл такой цифровизации в том, что это качественно улучшит жизнь людей.

"Достичь ее можно только при условии сотрудничества всех заинтересованных сторон. Государство устанавливает стандарты и стимулирует цифровой спрос посредством введения новых сервисов, к примеру, "государство в смартфоне". Ключевыми игроками являются также операторы связи, поставщики оборудования, разработчики программного обеспечения", - отметил Сербин.

В компании убеждены, что информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) могут стать движущей силой экономического развития.

"По прогнозу МВФ, рост мирового ВВП замедлится с 3,8% в 2017 году до 3,5% в 2020 году. Поэтому государства пытаются преодолеть эту тенденцию через поощрение развития ИКТ. Соответствующие планы имеют 156 стран, по данным Международного союза электросвязи. Украина не входит в их число", – отмечают в Huawei Ukraine.

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