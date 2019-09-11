Главным приоритетом Украины должно стать национальное покрытие высокоскоростной связью, – Huawei Ukraine

Первоосновой для цифровой экономики является инфраструктура информационно-коммуникационных технологий. Главным приоритетом должно стать обеспечение национального покрытия мобильной и фиксированной высокоскоростным связью. Об этом на конференции Telecom Ukraine 2019 заявил директор по развитию бизнеса компании Huawei Ukraine Александр Сербин.

"Следующим шагом необходимо развивать дата-центры и облачные сервисы. Важным фактором является содействие спроса и предложения цифровых услуг. Следует развивать ИКТ-таланты и повышать осведомленность населения о преимуществах цифровых технологий", – считает он.

По мнению Huawei Ukraine, смысл такой цифровизации в том, что это качественно улучшит жизнь людей.

"Достичь ее можно только при условии сотрудничества всех заинтересованных сторон. Государство устанавливает стандарты и стимулирует цифровой спрос посредством введения новых сервисов, к примеру, "государство в смартфоне". Ключевыми игроками являются также операторы связи, поставщики оборудования, разработчики программного обеспечения", - отметил Сербин.

В компании убеждены, что информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) могут стать движущей силой экономического развития.

"По прогнозу МВФ, рост мирового ВВП замедлится с 3,8% в 2017 году до 3,5% в 2020 году. Поэтому государства пытаются преодолеть эту тенденцию через поощрение развития ИКТ. Соответствующие планы имеют 156 стран, по данным Международного союза электросвязи. Украина не входит в их число", – отмечают в Huawei Ukraine.