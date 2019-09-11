"Киевзеленстрой" украл у киевлян 3,5 млн гривен на реконструкции 1 беговой дорожки

Обустройство 1 беговой дорожки в парке "Наталка" в Оболонском районе Киева обернулось для столичной казны потерями в размере 3 млн 483,062 тыс. гривен. Общество с ограниченной ответственносью (ООО) "Сивин транс" значительно завысило стоимость работ, а в коммунальном объединении (КО) "Киевзеленстрой" с легкостью с этим согласились.

Об этом сообщило интернет-издание "КиевВласть", ссылаясь на отчет департамента внутреннего финансового контроля и аудита Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Аудиторы столичного муниципалитета проверили, как КО "Киевзеленстрой" в 2018 году соблюдало законодательство, планы, процедуры, контракты во время выполнения работ на объекте: "Обустройство беговой дорожки в парке "Наталка" в Оболонском районе Киева".

Данный вид работ, согласно отчету, проводился в составе объекта "Реконструкция парка отдыха "Оболонь" в урочище "Наталка" по Оболонской набережной в Оболонском районе Киева" в декабре 2018 года.

"В ходе аудита установлены системные нарушения допущенные участниками строительства при определении стоимости выполненных работ, в результате чего, нанесены потери бюджету Киева на общую сумму 3 млн 483,062 тыс. гривен, или 47,44% общей стоимости проверенных работ", – сообщается в аудиторском отчете КГГА.

В том числе, 833,472 тыс. гривен, по мнению аудиторов КГГА, КО "Киевзеленстрой" расходовало неэффективно не проанализировав текущие цены на рынке стройматериалов во время заключения договора с подрядчиком – ООО "Сивин транс".

По данным аудиторов КГГА, данное ООО завысило объемы и стоимость выполненных работ в актах за декабрь 2018 года в общей сумме 3 млн 398,759 тыс. гривен. В результате КО "Киевзеленстрой" завысило расходы на содержание службы заказчика в сумме 84,303 тыс. гривен.

Как ранее сообщалось, ООО "Сивин Транс" один из "любимых" подрядчиков КО "Киевзеленстрой". Оба предприятия – фигуранты нескольких уголовных производств по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах.

Напомним, КО "Киевзеленстрой" несколько раз заказывало у ООО "Сивин Транс" работы по реконструкции парка "Оболонь". В конце 2017 года КО заплатило 21 млн гривен на продолжение реконструкции этого парка. Освоить эту сумму ООО "Сивин Транс" взялось за 4,5 дня.

Напомним, обязанности генерального директора КО "Киевзеленстрой" с 27 апреля 2018 года по июль 2019 года исполняла Наталья Белоусова. С 1 августа 2016 по 27 апреля 2018 года КО "Киевзеленстрой" руководил Михаил Наконечный. С 16 июля 2019 года обязанности гендиректора КО "Киевзеленстрой" исполняет Алексей Король, который накануне, 12 июля 2019 года, был назначен заместителем генерального директора КО "Киевзеленстрой".

За вопросы благоустройства и природной среды, включая озеленение, в Киеве официально отвечает заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.