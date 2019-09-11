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11 сентября 2019, среда, 13:26 2833
Верховная Рада и партии 2019-09-11T13:27:18+03:00
Українські Новини
"Голос" в Раде заступился за Стерненко, подозреваемого в убийстве в прямом эфире

"Голос" в Раде заступился за Стерненко, подозреваемого в убийстве в прямом эфире

Соломия Бобровская. Фото: vesti.ua
Соломия Бобровская. Фото: vesti.ua

Депутат Верховной Рады Украины из фракции политической партии "Голос" Соломия Бобровская призвала коллег по парламенту создать временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию серии инцидентов, которые считает нападениями на так называемых общественных активистов.

Об этом сообщило интернет-издание "Вести".

По мнению Бобровской, в Раде 9-го созыва необходимо создать комиссию, аналогичную созданной в прошлом созыве парламента по так называемому "списку Гандзюк" - "нападениям на наших друзей, коллег и тех, кто сегодня борется, чтобы голос правды был услышан". По словам нардепа, таковых событий насчитывается около 55, из которых 5 завершились для активистов летально.

"15 из 55 случаев касались огнестрельного оружия, холодного оружия, в частности и относительно товарища и друга для многих нас Сергея Стерненко. В течение 2017-2018 годов на него 3 раза совершалось нападение, покушение на его жизнь, и фактически никто ни из нападавших, ни из заказчиков не был привлечен к ответственности и, более того, не был озвучен. Кроме того, те, кто выполнял этот заказ, сегодня находятся за границей", - заявила она.

По словам парламентария от "Голоса", "гражданским активистам необходимо обеспечить безопасность и уважение". Бобровская отметила, что обратится ко всем парламентским фракциям относительно их предложений в состав возможной ВСК.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая бывший руководитель "Правого сектора" в Одессе Стерненко в ходе конфликта рядом со своим домом нанес несколько ножевых ранений жителю Черноморска Одесской области Ивану Кузнецову, который скончался на месте. Также 2 ножевых ранения получил еще один человек - Александр Исайкул. При этом Стерненко и его девушка вели стрим, записывая происходящее (как сам конфликт, так и смерть раненого) на мобильный телефон.

Помимо этого случая, Стерненко "засветился" и в других криминальных делах, в частности в похищении и пытках депутата Коминтерновского (ныне Лиманского) районного совета Сергея Щербича в 2015 году. Также Стерненко подозревался по нескольким эпизодам продажи наркотиков через Интернет.

Больше новостей о: Голос Верховная Рада Украины Сергей Стерненко Соломия Бобровская

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