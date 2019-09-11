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  • Днепропетровские фискалы три недели держали бизнесмена в плену, а теперь предлагают за него $ 20 тыс., - СМИ
11 сентября 2019, среда, 12:35 699
Экономика 2019-09-11T15:00:03+03:00
Українські Новини
Днепропетровские фискалы три недели держали бизнесмена в плену, а теперь предлагают за него $ 20 тыс., - СМИ

Днепропетровские фискалы три недели держали бизнесмена в плену, а теперь предлагают за него $ 20 тыс., - СМИ

Днепропетровские фискалы во главе с первым заместителем руководителя управления ГФС Сергеем Пеньковым три недели держали в плену директора компании "Софт Оил" Кирилла Суворова. После того, как предпринимателю удалось сбежать с места содержания, фискалы стали шантажировать коллег бизнесмена – предлагая за его голову $20 тыс., говорится в сюжете канала ICTV.

Налоговики похитили Кирилла Суворова просто на улице в конце мая и закрыли на турбазе как заложника. "Начали давить и психологически выдавливать показания - подпиши отказ от своей фирмы. Следователь начал говорить: "Давай не выделывайся, давай начинай рассказывать, потому что сейчас заведем в камеру – начнем допрос по-другому", - рассказал бизнесмен журналистам канала.

Как говорится в сюжете, причиной таких действий фискалов стала масло на сумму $7 млн, которое "Софт Оил" накануне разгрузила в Николаеве. Масло по ходатайству налоговой суд арестовал. Суворова похитили. Пока его искали, к адвокату компании пришла посредница от правоохранителей.

"Она сказала, что представитель от руководства. Я так понял, налоговой милиции Днепропетровской области. За освобождение масла была озвучена сумма $180 тыс. Часть должна была быть передана в налоговую милицию Днепропетровской области, часть предполагалась для Николаевской таможни", - рассказал адвокат Роман Могила.

После трех недель содержания Суворову удалось бежать из плена. 28 августа масло арестовали повторно. Сами же представители ГФС вышли на юристов предпринимателя с предложением "продать" директора фирмы.

"Позвонил Юрий Францен. Это, как мне известно, оперуполномоченный Днепропетровской налоговой милиции. Он мне заявляет, что он пришел от руководителя и есть интересное предложение. Он изложил его. Оно заключалась в том, что за денежное вознаграждение я должен назвать место, где находится Суворов, помочь привлечь его к уголовной ответственности, помочь убедить его, что надо дать показания, которые будут его компрометировать за преступления, которые он не совершал. 20 тысяч долларов", - рассказал адвокат Егор Латайко.

Как сообщалось ранее, в начале мая украинская компания ООО "Софт Оил" подписала контракт на поставку масла базового в Украине. В мае в Николаев пришли два танкера. С разрешения и под контролем таможни в Николаеве масло было слито, отобраны образцы для лабораторных анализов. 28 мая лаборатория выдала заключение, что декларант правильно определил код товара. Это полностью подтверждало таможенные декларации на импорт. Была оплачена первая часть сборов в бюджет в размере 8 млн грн.

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