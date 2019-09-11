Активисты против принятия законов о расширении применения регистраторов расчетных операций (РРО)

Участники акции "Добробуту під тиском не буває!" против принятия законов о расширении применения регистраторов расчетных операций (РРО).

Об этом сообщили участники акции на пресс-конференции о введении РРО и уничтожения ФЛП в пресс-центре Українських Новин.

"Мы ожидаем, что депутаты не проголосуют за законопроекты 1053, 1073. Эти законы не только не способствуют детенизации экономики, но ещё больше загоняют бизнес в тень. Если это всё же произойдёт - мы будем требовать вето от президента", - отметил глава Комитета предпринимателей Украины Эдуард Курганский.

В свою очередь основатель проекта "Последний капиталист" Валентин Красноперов сообщил, что власти должны считаться с гражданами.

"До сих пор непонятны планы властей по поводу экономического состояния в стране. Власть должна понимать, что она строит и при этом быть в коммуникации с народом. А пока неэффективность системы остается, несмотря на изменения в законодательстве. Теневая экономика никуда не исчезает", - отметил Красноперов.

"Сегодня малый и средний бизнес выступает за то, чтобы для всех были одинаковые условия. Почти каждый директор готов работать "по белому", а для этого нужно создать необходимые условия", - подчеркнул координатор движения Рух бізнесу України Андрей Гармат.

Он также отметил, что нынешние действия власти приведут к противоположному эффекту.

Как сообщали Українські Новини, ранее 7 депутатов предложили Верховной Раде ввести программные регистраторы расчетных операций (РРО) и упростить процедуру их регистрации. Вместе с этим законопроектом в парламент был внесён 1073, которым предусмотрено обязательное использования РРО для 2-4 груп упрощённой системы налогообложения, не зависимо от доходов.