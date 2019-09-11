подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
11 сентября 2019, среда, 12:03 46
Общество 2019-09-11T12:18:55+03:00
Українські Новини
Активисты против принятия законов о расширении применения регистраторов расчетных операций (РРО)

Активисты против принятия законов о расширении применения регистраторов расчетных операций (РРО)

Участники акции "Добробуту під тиском не буває!" против принятия законов о расширении применения регистраторов расчетных операций (РРО).

Об этом сообщили участники акции на пресс-конференции о введении РРО и уничтожения ФЛП в пресс-центре Українських Новин.

"Мы ожидаем, что депутаты не проголосуют за законопроекты 1053, 1073. Эти законы не только не способствуют детенизации экономики, но ещё больше загоняют бизнес в тень. Если это всё же произойдёт - мы будем требовать вето от президента", - отметил глава Комитета предпринимателей Украины Эдуард Курганский.

В свою очередь основатель проекта "Последний капиталист" Валентин Красноперов сообщил, что власти должны считаться с гражданами.

"До сих пор непонятны планы властей по поводу экономического состояния в стране. Власть должна понимать, что она строит и при этом быть в коммуникации с народом. А пока неэффективность системы остается, несмотря на изменения в законодательстве. Теневая экономика никуда не исчезает", - отметил Красноперов.

"Сегодня малый и средний бизнес выступает за то, чтобы для всех были одинаковые условия. Почти каждый директор готов работать "по белому", а для этого нужно создать необходимые условия", - подчеркнул координатор движения Рух бізнесу України Андрей Гармат.

Он также отметил, что нынешние действия власти приведут к противоположному эффекту.

Как сообщали Українські Новини, ранее 7 депутатов предложили Верховной Раде ввести программные регистраторы расчетных операций (РРО) и упростить процедуру их регистрации. Вместе с этим законопроектом в парламент был внесён 1073, которым предусмотрено обязательное использования РРО для 2-4 груп упрощённой системы налогообложения, не зависимо от доходов.
Архив
Новости
Фуры, которые будут превышать габаритно-весовой контроль теперь будут штрафовать на 34 тысячи гривен 12:38
Днепропетровские фискалы три недели держали бизнесмена в плену, а теперь предлагают за него $ 20 тыс., - СМИ 12:35
Замминистра Лавренюк выстроил в МИУ коррупционную сеть, - СМИ 12:24
Снижение price caps выгодно собственникам энергоемких предприятий, но угрожает коллапсом энергосистеме Украины, - СМИ 12:22
Заданный правительством рост экономики не возможен без инвестиций, роста промпроизводства и потребления в стране, - Чернышов 12:15 Видео
больше новостей
Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты 07:30 Документ
Елена Лукаш: Вятровича стало невозможно уволить из-за реформы Зеленского 12:16 Мнение
Гривна снова взлетела в цене: курс валют на 10 сентября 06:15
У Коломойского в офисе теперь сидит Грановский: Филатов рассказал о дружбе олигарха с соратником Порошенко 09:45
НАБУ должен остановить злоупотребления в "Центрэнерго", которая покупает уголь дороже, чем за "Роттердам+", - Волынец 12:10
больше новостей
Мустафа Джемилев. Скриншот видео ATR
Джемилев назвал обмен пленными капитуляцией 18:55
Премьер Гончарук перед назначением встречался с Коломойским 20:17
Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты 07:30 Документ
Оппозиционные силы возмущены грубыми нарушениями "Слуги народа" при принятии закона об импичменте 14:23
Сергей Лямец: Мы уже готовы убить "Мотор Сич", чтобы он не достался никому? 22:24 Мнение
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok