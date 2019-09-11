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11 сентября 2019, среда, 06:14 409 Мнение
Политика 2019-09-11T07:11:43+03:00
Українські Новини
Новости дня: В парламенте "полетели щепки" – большинство набирает обороты

Новости дня: В парламенте "полетели щепки" – большинство набирает обороты

Монобольшинство Зеленского сегодня переругалось со всеми остальными фракциями парламента. Предмет спора – соблюдение правил рассмотрения законопроектов.  Монобольшинство приняло в первом и во втором чтении законопроект об импичменте Президента. Многие народные депутаты просили перенести второе чтение на неделю, чтобы внести поправки в проект, как этого требует регламент. Но монобольшинство их не послушало и "голоснуло" оба чтения вместе. Дескать, спешат выполнить обещания избирателям. Фракции "Батьківщина", ОПЗЖ и Порошенко покинули зал в знак протеста. Разумков объявил срочный перерыв и еще час уговаривал депутатов вернуться к работе.

Рада хочет разрешить НАБУ и ГБР прослушивать граждан Украины без санкции суда. В данный момент следователи должны доказывать суду необходимость прослушивания каждого телефонного номера и вскрытия электронных почтовых ящиков. Теперь прослушка утратит любой общественный, судебный или юридический контроль.

Порошенко 10 сентября снова "прогулял" допрос в ГБР. Его адвокаты говорят, что он был сильно занят, работая в Раде. В ответ ГБР обещает всю осень "таскать" Порошенко по допросам. Адвокаты экс-Президента проявили чудеса изобретательности – попробовали объявить судье отвод из-за того, что … якобы Портнов пообещал "повозить Порошенко мокрой тряпкой по морде". Какая связь между Портновым и судом – адвокаты объяснить не смогли.

Освобожденные Сенцов и Кольченко дали первую пресс-конференциюСенцов пообещал вернуться в Крым "разве что на танке", думает над тем, чтобы заняться политикой. Кольченко говорил больше о прошлом.

Зеленский сегодня назначил еще одного губернатора. С шутками и прибаутками главой Ровенской области стал Виталий Коваль.  38-летний Коваль является руководителем фирмы "ВВВ Монтаж", занимающейся строительством дорог, и фирмы "Санако", занимающейся оптовой торговлей зерном, семенами и кормами.

Юристы Зеленского не решились выпустить протокол скандального совещания у Президента, где он раздавал прямые указания премьер-министру, генпрокурору и парламенту.  Сам протокол просто не обнаружился в президентском офисе.

Национальное антикоррупционное бюро обратилось в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск и задержать бывшего председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка. Известно, что подозреваемый в хищениях по делу "Роттердам+" Вовк выехал с семьей в Бельгию.

А вот прокуратура задержала сегодня, 10 сентября, директора одного из предприятий "Укроборонпрома". По уже ставшей типичной для этого концерна статье "расходов" - растрата 1 млн гривен.
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