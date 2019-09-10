Visa и Mastercard должны в Украине снизить комиссию как в Европе, - Финансовый клуб

Visa и Mastercard должны в Украине снизить комиссию как в Европе.

К такому выводу пришли банкиры в ходе круглого стола "Как снизить стоимость безналичных платежей", организованного "Финансовым клубом" в пресс-центре Українських Новин.

Артур Загородников, заместитель председателя правления ПУМБ, сообщил, что для снижения стоимости безналичных услуг будут иметь значение тарифы, которые устанавливают для украинских банков международные платежные системы (МПС).

"Сегодня стоимость interchange Visa и Mastercard от 1,5% до 2%. Мы слышали, что в Европе было принято решение о снижении стоимости услуг международных платежных систем. Сейчас оно равняется 0,2-0,5%. Но это было императивное значение", - сказал банкир.

При этом Константин Кошеленко, заместитель председателя правления Банка Форвард добавил, что сейчас банки берут расходы по комиссиям МПС на себя.

"Стоимость комиссий уже сейчас минимальная. При наличном платеже, стоимость будет не более 1-3%. Если говорить о безналичных платежах, то они составляют менее 1%. Много игроков рынка уже предлагают платежи без комиссии. Банки не могут избавиться от комиссии interchange, если работают с картами (международных платежных систем)", - сказал банкир.

В свою очередь Сергей Холод, заместитель главы Национального банка Украины, добавил, что к банковским счетам клиентов имеют доступ уже не только банки.

"Банки в определенном смысле теряют свою монополию на владение клиентскими данными и доступа к счетам клиентов. Если смотреть на функционирование европейского сообщества по open banking, то фактически уже есть доступ к информации клиента и управления его счетами не с банковского приложения, а с внешних систем", - сказал представитель НБУ.

При этом Александр Карпов, директор ассоциации "ЕМА", в свою очередь добавил, что если бы не высокий уровень interchange, то платежный сервис в Украине не развивался бы такими высокими темпами.