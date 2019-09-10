Владимир Петров: в Украине - диктатура

Политтехнолог Владимир Петров считает, что в Украине сейчас диктатура. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Рекомендую всем своим друзьям, знакомым и клиентам строить жизнь, бизнес, отношения и отношение к жизни с поправкой на то, что в Украине диктатура.

Без драматизма и истерики, никаких негативного или позитивного контекстов и коннотаций.

Диктату́ра (лат. dictatura) — форма осуществления государственной власти, при которой вся полнота государственной власти принадлежит одной политической позиции, за которой стоит либо один человек (диктатор), либо правящая группа лиц (партия, союз, класс и т. д.).

Когда говоришь о диктатуре, то в голове в первую очередь всплывают образы диктаторов-душегубов, но есть же фланелевые диктатор, теплые ламповые парни, например Лукашенко.

Владимир Зеленский - #понятныйдиктатор. Понятный и послушный для всех кто за него проголосовал. Владимир Освободитель, Владимир Строгий, Владимир Справедливый, Владимир Народный - всё это одновременно. Финтифлюшки прогрессивности и футуристичности безусловно присутствуют, но они никоим образом не влияют на политический строй и не добавляют демократичности государству. Хрущов умудрялся кукурузу на Севере садить, Гагарина в космос запускать, авангардистов матом крыть и на ассамблее ООН ботинком стучать. Крепкий колхозный хозяйственник с прогрессивными научными взглядами.

C точки зрения политологии, диктатура — форма осуществления власти, при которой правитель или правящая группа, вне зависимости от формы власти, вне зависимости от формы отношения к власти, осуществляет своё правление прямым, директивным путем. Независимость данной формы осуществления власти от формы власти и формы отношения к власти ярко показывает пример политической системы, возникшей в результате Великой французской революции: форма власти — республика, форма отношения к власти — демократия, форма осуществления власти — диктатура.

Диктатура в украинском современном обществе - это просто, понятно, гарантия спокойствия для масс и интересно для диссидентствующей прослойки. Как первым так и вторым ненужно думать о завтрашним дне и смысле бытия. У первых всё спокойно, у вторых жизнь - борьба.

Активистов наконец-то начнут давить, интеллектуалов зажимать, а просто работяга получит свою палку колбасы, бутылку водки и спокойствие в телевизоре.

Диктатура - это не плохо и не хорошо, это данность на ближайшие несколько лет. Примите это как условия задачи и начинайте её решать.

P.S. В тексте должно было быть еще такое предложение, но я не нашел куда его вставить: В условиях диктатуры очень важно не путать "развитие прогресса" и "развитие будущего". Первое более чем возможно, второе категорически нет.