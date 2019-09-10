Елена Лукаш: Вятровича стало невозможно уволить из-за реформы Зеленского

Одним из недостатков реформы министерств стало то, что теперь формально уволить директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича некому.\r\nОб этом написала юрист и бывшая министр юстиции Елена Лукаш на своей странице в соцсети Facebook.\r\nОдним из недостатков реформы министерств стало то, что теперь формально уволить Вятровича НЕКОМУ.\r\nА это ганьба, господа.\r\nПо положению про український інститут національної пам'яті «Інститут очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра культури.»\r\nНо министра культуры как бы больше нет.Есть Министр культуры, молодежи и спорта. А это не тот субъект, который формально имеет право уволить нашего писаку.\r\nСрочно предлагаю Кабмину изменить положение про Институт национальной памяти и подарить нам наконец радость прощания с Вятровичем и ликвидировать сам институтец.А произведенные бюджетные расходы института надо срочно проверить.\r\nПора. В схрон.\r\n