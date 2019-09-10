Елена Лукаш: Вятровича стало невозможно уволить из-за реформы Зеленского

Одним из недостатков реформы министерств стало то, что теперь формально уволить директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича некому.

Об этом написала юрист и бывшая министр юстиции Елена Лукаш на своей странице в соцсети Facebook.

Одним из недостатков реформы министерств стало то, что теперь формально уволить Вятровича НЕКОМУ.

А это ганьба, господа.

По положению про український інститут національної пам'яті «Інститут очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра культури.»

Но министра культуры как бы больше нет.

Есть Министр культуры, молодежи и спорта. А это не тот субъект, который формально имеет право уволить нашего писаку.

Срочно предлагаю Кабмину изменить положение про Институт национальной памяти и подарить нам наконец радость прощания с Вятровичем и ликвидировать сам институтец.

А произведенные бюджетные расходы института надо срочно проверить.

Пора. В схрон.