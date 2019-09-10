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10 сентября 2019, вторник, 11:45 1222
Политика 2019-09-10T11:50:41+03:00
Українські Новини
Клички в Берлине обсудили с немецкими политиками вызовы, стоящие перед Украиной и Европой

Клички в Берлине обсудили с немецкими политиками вызовы, стоящие перед Украиной и Европой

Владимир Кличко. Фото: пресс-служба
Владимир Кличко. Фото: пресс-служба

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир посетили в Берлине мероприятие "Bild100", который устраивает самая большая и влиятельная в Германии ежедневная иллюстрированная газета "Bild", сообщает сайт мэра Киева.

На ежегодное мероприятие приглашают самых влиятельных политиков, ученых, деятелей культуры и искусства, общественных деятелей не только Германии, но и других стран.

Виталий Кличко пообщался с лидером партии Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, специальным советником президента Еврокомиссии по вопросам Украины Элмар Брок.

"Мы говорили о вызовах, стоящих перед Украиной и перед Европой, о политической ситуации в Украине, о поддержке наших европейских партнеров и друзей. Убежден, вопрос Украины не должен отойти на второй план среди приоритетов европейской политики. Но Украина должна тоже прилагать немало усилий не только для реформирования своего государства, но и в международной деятельности. Мы с Владимиром делаем все и используем любые возможности, чтобы наши европейские и американские партнеры поддерживали Украину и помогали ей", - подчеркнул Виталий Кличко.

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