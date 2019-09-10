Платформа Бойко хочет вернуть госрегулирование цен на товары первой необходимости

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует вернуть государственное регулирование цен на товары первой необходимости.

Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте.

Отмена государственного регулирования цен на товары первой необходимости привела к резкому подорожанию продуктов и лекарств.

Сегодня Украинцы покупают еду по европейским ценам, а среднемесячная зарплата в стране в среднем за 2018 год составляла 8865 грн. или 276 евро, что в 4-4,5 раза меньше, чем в европейских странах.

Впечатляющий рост масштабов и глубины бедности в Украине отмечают авторитетные международные структуры и отечественные эксперты. Так, в мировом рейтинге благосостояния домохозяйств за 2018 год Украина вошла в двадцатку самых бедных среди 140 стран мира. Сегодня, по данным Госстата, более 57% украинцев страдают от бедности, а 72% украинских домохозяйств, по данным социологов, считают себя бедными.

Отказавшись от государственного регулирования цен, правительство не ввело никаких компенсаторных механизмов – продовольственных программ, которые бы защитили наиболее социально незащищенные категории населения, тем самым внеся весомый «вклад» в целенаправленный демонтаж системы социальной защиты и поддержки населения в Украине.

Чтобы остановить дальнейший рост цен и снять социальное напряжение в обществе, "Оппозиционная платформа - За жизнь" зарегистрировала законопроект № 1119 и требует рассмотреть его как неотложный, чтобы защитить граждан и дать им возможность жить, а не сводить концы с концами в своей стране.