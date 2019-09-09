НАБУ больше не будет угождать Коломойскому, - Олещук

В НАБУ признали законность и обоснованность "Роттердам +", это свидетельство того, что антикоррупционные органы больше не будут угождать бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом написал политолог Петр Олещук в блоге на "Liga.net".

Эксперт напомнил - недавно НАБУ в ответе на запрос Информационного бюллетеня ICC Ukraine сообщило об отсутствии претензий к методике "Роттердам +" в части индекса API2, хоть и заявили о замечаниях относительно обоснованности включения в формулу логистических затрат на транспортировку угля.

"Получается, что на самом деле в НАБУ к формуле "Роттердам+" никаких претензий не имеют, считают ее вполне законной и обоснованной", - написал Олещук.

По мнению эксперта, претензии НАБУ о включении логистических затрат связаны с нежеланием руководства антикоррупционных органов идти сейчас на открытый конфликт с олигархом Коломойским, который потерял миллиарды после введения объективного ценообразования.

"В НАБУ, похоже, понимают, что стоит им публично объявить о том, что вообще не имеют претензий к "Роттердам+", как они сразу попадут в немилость к Коломойскому со всеми вытекающими последствиями, поэтому они и занимают такую ​​двусмысленную позицию, что "Роттердам - ​​это нормально, а вот транспортировки - нет", чтобы, очевидно, угодить всем. Хотя для того, чтобы признать необходимым включение расходов на транспортировку (тот самый "плюс") достаточно внимательно изучить Порядок формирования прогнозной оптовой рыночной цены на электрическую энергию", - отметил Олещук.

В то же время, пишет политолог, меры по развитию экономики Украины, планирует внедрять власть, расходятся с интересами бизнесмена Коломойского. Поэтому конфликт между Президентом Владимиром Зеленским и Коломойским неизбежен. Олещук считает, что признавая отсутствие претензий к методике "Роттердам +" в части индекса API2, НАБУ сигнализируют о намерении занять пропрезидентскую позицию в будущем конфликте между Президентом и олигархом.

"В новосформированном правительстве уже было много сказано о ускоренном внедрении рыночных принципов в управление экономикой Украины. От рынка земли - и к последующей приватизации. Очевидно, что это входит в прямое противоречие с интересами Коломойского, что рассказывает о необходимости национализации. Это снова выводит нас на проблему, о которой я уже говорил ранее: о неизбежности конфликта Президента и Коломойского, который, очевидно, имеет собственные взгляды на то, что должна делать новая украинская власть. Какую позицию будет занимать НАБУ в этом конфликте, когда придется делать выбор? Заявление НАБУ об отсутствии претензий к методике "Роттердам +" в части индекса API2 свидетельствует о том, что антикоррупционные органы не будут подыгрывать Коломойскому. Это месседж от НАБУ - агентство не хочет быть инструментом в руках влиятельного олигарха", - отметил Олещук.

24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу "Роттердам +". 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам +". Ни одного из шести человек суд не взял под стражу. Как заявлял генерал-майор милиции Геннадий Москаль, дело "Роттердам +" не имеет судебной перспективы и рассыпется, если дойдет до суда.