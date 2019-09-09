"АрселорМиттал Кривой Рог" не поддерживает законопроект об изменении налоговой ставки для металлургических предприятий

Руководство одного из крупнейших металлургических предприятий Украины считает нецелесообразным законопроект по изменению системы налогообложения в металлургической отрасли, сообщает dsnews.

"Этот законопроект очень спорный, его принятие может негативно повлиять не только на горно-добывающую отрасль Украины, которая сейчас конкурирует на мировых рынках в условиях мирового падения цен на металлопродукцию и железорудное сырье, но и вообще на условия ведения бизнеса в Украине", - заявляет заместитель генерального директора "АрселорМиттал Кривой Рог" Владимир Ткаченко.

По его словам, в предложенной редакции закона присутствуют пункты, которые ухудшат сотрудничество между предприятиями и фискальными государственными органами. "Например, в законопроекте предлагается отменить персональную ответственность налоговых инспекторов, что однозначно ослабит позиции предприятий и предпринимателей. Законопроект еще не имел возможности быть оговоренным общественностью, чтобы получить значительное количество критических замечаний, которые естественно появятся после его прочтения. Поэтому никак нельзя спешить с его принятием", - уверен Владимир Ткаченко.

Ранее в СМИ союзы металлургов объясняли, что новый законопроект изменяет привычную ренту на добычу полезных ископаемых на налог с обращения для железорудных ГОКов. "Украинский ГМК является традиционным нетто-экспортером, и благодаря именно этому он обеспечивает более 30% валютных поступлений в Украину. Однако, существенное снижение конкурентоспособности вследствие внедрения нового подхода к рентным платежам приведет к тому, что украинские ГОКи потеряют мировые рынки сбыта, в частности, рынок Китая, на который приходится более 20% украинского экспорта железорудного сырья", - отмечают металлурги.

Напомним, 30 августа в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве". Резонанс законопроект приобрел после того, как выяснилось накануне Игорь Коломойский обнародовал эту инициативу в интервью сайту Цензор.нет. Документ предусматривает повышение ставки налогообложения железорудных горно-добывающих предприятий. Инициатором законопроекта выступил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.