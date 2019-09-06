Согласно сообщению о реадмиссии с ЕС в Украину возвращается 80% лиц

В Украину возвращается 80% лиц согласно соглашению между Украиной и ЕС о реадмиссии (приеме и передаче лиц, незаконно находящихся на территории государства).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Миграционный службы, передают Українськi Новини.

"Доля возвращения лиц в Украину продолжает превышать 80%, это свидетельствует о том, что выполнение соглашения Украиной является одним из самых эффективных по сравнению с выполнением аналогичных соглашений между ЕС и другими государствами", - сказано в нем.

Миграционная служба отмечает актуальность соглашений о реадмиссии, поскольку политические и экономические изменения в мире, которые вызвали рост миграции, в том числе неурегулированной, все еще занимают важное место в общественной жизни.

Как сообщали Українськi Новини, соглашение между Украиной и Европейским Союзом о реадмиссии вступило в силу с января 2010 года.