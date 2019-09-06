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06 сентября 2019, пятница, 16:57 1001
Экономика 2019-09-06T19:00:03+03:00
Українські Новини
Украина имеет десятикратный потенциал роста по инвестированию в ценные бумаги, - Турлов

Украина имеет десятикратный потенциал роста по инвестированию в ценные бумаги, - Турлов

"Украинцы с опаской относятся к ценным бумагам, поскольку в стране практически нет добросовестных розничных игроков, которые пропагандируют здоровое инвестирование как Европе или Америке. Для начала нужно развивать финансовую грамотность в обществе – объяснить, как устроены финансовые институты, как осуществляется покупка и продажа ценных бумаг, выплата доходов и т.д.", - считает CEO Freedom Holding Corp (USA), Тимур Турлов.

Самый интересный инструмент, который сейчас есть на украинском рынке, - это облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Инвестор может заработать 15% годовых в гривне и при этом, не будет платить 18% подоходного налога. Это позволяет ОВГЗ достаточно эффективно конкурировать с банковскими продуктами.

Кроме того, вовлечение населения на рынок ценных бумаг через покупку ОВГЗ - это фундамент для дальнейшего развития экономики. Нельзя выводить на IPO украинские компании, пока не построен нормальный рынок госдолга. Если фундамент дома не построен прочно, остальные этажи будут функционировать плохо.  "Вначале нужно простроить рынок государственного долга, потом рынок акций крупных компаний, затем работать с надликвидностью, дополнительными размещениями, появлением инвестиционных фондов", - объясняет эксперт.

"Чистка банковской системы пошатнула доверие населения к банкам. Репутацию нужно будет зарабатывать годами. Но банковская система выглядит намного здоровее, чем в прошлые годы. Мелкие банки будут уходить с рынка или объединятся, поскольку они финансово неустойчивы. Наиболее привлекательными и надежными являются банки с государственным участием либо банки с иностранным капиталом", - считает Тимур Турлов.

Гривна слегка переоценена в данный момент. Это связано из тем, что есть очень много ожиданий, связанных со сменой власти. Потенциал роста экономики Украины фантастичен – украинцы могут жить в 4 раза богаче, чем они живут. "Единственный сценарий, при котором гривна будет оставаться стабильной (и при этом процентные ставки будут оставаться достаточно высокими) – это быстрый рост экономики, связанный со структурными реформами и притоком иностранного капитала", - считает эксперт.

Тимур Турлов - CEO Freedom Holding Corp (USA).  В Украине холдинг представлен компанией "Фридом Финанс Украина" - профессиональный участник фондового рынка, торговец ценными бумагами и депозитарное учреждение. Компания входит в ТОП-5 торговцев на фондовом рынке Украины. На начало 2019 года имеет 12 филиалов, штат более 100 человек.

Акции Freedom Holding Corp листингованы на бирже OTС QX Best Market в США (тикер FRHC). 

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