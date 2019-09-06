Украинские дорожные компании объединились в Национальную ассоциацию

Крупнейшие украинские автодорожные компании объединились, создав Национальную ассоциацию дорожников Украины (НАДУ). В нее вошли компании, на долю которых суммарно приходится большая часть украинского рынка строительства, ремонта и эксплуатации дорог: "Автомагистраль-Юг", "Онур", "Альтком", "Автодор", "Техно-Буд-Центр", "Ростдорстрой", "Автострада", "Транс Лайн Групп", "Дрог-Буд Украина".

"И президент, и новое правительство делают ставку на улучшение состояния украинских дорог. Это один из приоритетов команды президента. Отрасль готова к такому вызову, наши украинские компании по уровню технического оснащения, технологиям, подготовке специалистов уже не уступают международным лидерам. Мы готовы строить в Украине дороги европейского, мирового уровня. Но необходимо решить два вопроса – обеспечить гарантированное финансирование отрасли и провести реформу забюрократизированной регуляторной сферы, где мы во многом еще живем по советским стандартам. Необходимо объединять усилия государства и бизнеса. Национальная ассоциация готова включиться в диалог с Офисом Президента, правительством, профильным комитетом парламента, Мининфраструктуры, "Укравтодором" для совместного решения всего комплекса вопросов. Мы единственные, кто может сегодня полноценно говорить от лица отрасли, от лица компаний, которые реализуют большую часть строительных и ремонтных работ на дорогах Украины", - заявил президент НАДУ Тарас Сиротинский.

По словам члена правления НАДУ Николая Тимофеева, программа ассоциации включает дерегуляцию, снижение количества бюрократических процедур, переход на международные стандарты взаимоотношений между заказчиком и подрядчиком, внедрение независимого инженерного контроля за проектами, долгосрочное планирование и долгосрочные контракты, а также комплексную защиту украинского производителя.

"Украинские компании за последние годы создали производственные мощности, способные проводить ремонт и строительство дорог на сумму до 150 млрд. грн в год. Речь идет только о современной технике, не старше 3-8 лет. Отрасль полностью готова в 2-3 раза нарастить темпы. Но мы призываем государство защитить своего национального производителя, ведь 60% средств, которые получает украинская дорожная компания, затем возвращаются в бюджет и в национальную экономику в виде налогов, социальных выплат и т.д. Мы не говорим о снижении уровня конкуренции – любой зарубежный подрядчик вправе работать на нашем рынке, получая финансирование из Дорожного фонда или за счет средств западных доноров, но при условии создания украинской дочерней компании, которая будет платить налоги и создавать рабочие места в Украине", - заявил Николай Тимофеев.

В ассоциации утверждают, что готовы к принятию в свои ряды всех подрядчиков, работающих на украинском рынке.

"Членом ассоциации может стать компания как национального, так и регионального, местного уровня. Мы независимое отраслевое объединение, и открыты для всех участников рынка дорожного строительства, которые готовы сообща строить прозрачный, цивилизованный рынок, поддерживать социальные и образовательные проекты и сообща вести конструктивный диалог с властью, бороться за поддержку национального производителя", - подчеркнул Тарас Сиротинский.