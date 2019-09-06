В родном городе Зеленского работу могут потерять 50 тысяч человек, – Беленький

Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс Украины относительно увеличения стоимости добычи руды и ее переработки станут крайне болезненным ударом для экономики Украины.

Предприятия не выдержат такой нагрузки, потому что не смогут платить дополнительные миллиарды гривен. В связи с этим ожидается закрытие горнодобывающих предприятий в Кривом Роге, родном городе президента Зеленского, заявил в комментарии председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, пишет "24 канал".

По словам Беленького, количество потерянных рабочих мест в Кривом Роге может составить около 50 000 человек.

"Как мы знаем, у нас в горно-обогатительных комбинатах дают работу очень большому количеству людей, которые работают в смежных отраслях, выполняют сервисные функции, подрядные функции на этих предприятиях. Поэтому мы оцениваем, что в Кривом Роге, который, как известно, является родным городом президента Украины Владимира Зеленского, работу могут потерять около 50 тысяч человек", – заявил Беленький.

По словам Беленького, в результате реализации изменений предлагаемых законопроектом 1210 нагрузка на горнодобывающие предприятия составит дополнительные 13 млрд гривен в год.

"Во-первых, хочу сказать, что дополнительные затраты по предварительным оценкам наших предприятий составят около 13 миллиардов гривен в год. Что это значит? Все международные рейтинговые агентства, аналитические, инвестиционные агентства говорят, что мы входим в период мирового кризиса на сырьевых рынках. Не позднее, чем в 2020 году, это будет и очень таки ощутимый этап. Мы это уже проходили много раз, цены на железорудное сырье пойдут вниз. Они уже пошли вниз. Еще месяц назад мы имели цены, которые доходили до 118 долларов за тонну, сейчас это уже 80. Чтобы вы понимали, уже при 70 долларах за тонну мы теряем рынок Китая",– сообщил Беленький.

Кроме того, глава федерации заявил, что надеется, что власть не допустит принятия данного закона.

"Мы все же надеемся, что и народные депутаты, и Президент Украины обратят должное внимание на те новации, которые предлагаются и не допустят принятия этого законопроекта в том виде, каким мы его видим сегодня на сайте Верховной Рады. Это действительно очень большие дополнительные расходы для белого бизнеса, который платит белые зарплаты. Кстати, зарплаты на сегодняшний день на горнорудных предприятиях Украины крайне конкурентоспособны. Это более 20 тысяч гривен на сегодня средняя зарплата. Если средняя зарплата больше 20 тысяч, то вы понимаете, что высококвалифицированные работники даже на рабочих профессиях уже зарабатывают значительно больше. А если вспомнить ту проблему, которая сейчас есть во всей украинской промышленности, это проблема трудовой миграции в страны ЕС, в первую очередь Польшу, то все, что сделано за последние годы владельцами предприятий вместе с профсоюзами для того, чтобы дать людям достойную зарплату такую, какую они имели еще в 2013 году. Потом у нас были очень серьезные проблемы как в стране, так и в области, как всем известно, связанные с военными действиями, с потерей территорий, с потерей предприятий, нарушением всех логистических цепей, которые мы имели, мы за этот период имели очень значительную инфляцию, девальвацию гривны, и люди действительно потеряли в реальных доходах. Сейчас мы вернулись хотя бы на тот уровень, даже его превысили, 2013-го года. Если сейчас нам снова придется 13 миллиардов гривен где-то в год находить для того, чтобы компенсировать те потери по рентной плате, уже может даже и позже, чем в 2020 году, это будет очень ощутимый этап", – резюмировал Беленький.