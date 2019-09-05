Умер Юрий Петерсон, исполнитель песен "Снег кружится" и "Идет солдат по городу"

Умер певец и мультиинструменталист Юрий Петерсон. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".

В беседе с агентством "Москва" жена музыканта Татьяна Путра пояснила, что причиной смерти 71-летнего Петерсона стало онкологическое заболевание: "У него была онкология неизвестного типа. Мы так и не смогли выяснить, где она была конкретно. Но онкологическое заболевание было выявлено в конце июля и буквально за месяц его "свалило"".

Музыкант родился в Риге, где окончил специальную музыкальную школу при Рижской Государственной консерватории по классу кларнета, а затем научился играть на аккордеоне, флейте, саксофоне, фортепиано, гитаре. В родном городе выступал в составе таких коллективов, как "Электрон", "Поющие Гитары" и "Самоцветы". С 1975 года Юрий Петерсон стал участником ВИА "Пламя".

Одной из наиболее известных песен в его исполнении стала композиция "Снег кружится". Он также известен по песням "Идет солдат по городу", "Вся жизнь впереди", "Не повторяется такое никогда", "Это говорим мы", "Скажи — скажи" и "Берег моря".