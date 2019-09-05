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05 сентября 2019, четверг, 14:34 331
Экономика 2019-09-05T14:35:27+03:00
Українські Новини
Дискриминационный подход: металлурги Украины обратились к Зеленскому из-за нового налога

Дискриминационный подход: металлурги Украины обратились к Зеленскому из-за нового налога

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №1210, который предусматривает кардинальные изменения подхода к определению базы налогообложения рентных платежей для железорудных горно-добывающих предприятий, что вызвало очень серьезное беспокойство металлургов Украины, сообщает "Обозреватель".

"По непонятным причинам, в новой редакции п.14.1.150 проекта закона в категорию первичной обработки включены также и технологический процесс производства концентрата, агломерата и окатышей, что не имеет под собой никакого логического или экономического обоснования", – говорится в письме ОП "Укрметаллургпром" и Федерации металлургов Украины к Государственной регуляторной службе.

Металлурги отмечают, что по своей сути это уже не рента на добычу полезных ископаемых, а налог с оборота для железорудных ГОКов. Такой подход не применяется ни в одной другой добывающей отрасли.

При этом отечественные предприятия по добыче железной руды являются одними из крупнейших в Украине плательщиков в бюджеты всех уровней и в Пенсионный фонд. Так, в 2018 ими было перечислено более 19,4 млрд грн налогов и сборов. Любое дополнительное фискальное давление на эти предприятия приведет к соответствующему снижению инвестиций, потере конкурентоспособности и рынков сбыта. Как следствие, будет наблюдаться значительное падение объемов производства, что, в свою очередь, будет иметь долгосрочный негативный эффект для отчислений в бюджеты всех уровней.

"Предложенный подход к определению рентных платежей не будет стимулировать развитие дальнейших технологических переделов и повышение качества продукции – проще будет производить и продавать примитивный продукт с низкой добавочной стоимостью, чем металлопродукцию третьего передела, поскольку себестоимость последнего станет неконкурентной", – говорится в письме.

Кроме того, внедрение дискриминационного подхода к налогообложению горнорудных предприятий Украины приведет к отказу от своих намерений со стороны потенциальных инвесторов.

"Украинский ГМК является традиционным нетто-экспортером, и благодаря именно этому он обеспечивает более 30% валютных поступлений в Украину. Однако, существенное снижение конкурентоспособности вследствие внедрения нового подхода к рентным платежам, что, как уже говорилось выше, негативно скажется на себестоимости продукции, приведет к тому, что украинские ГОКи потеряют мировые рынки сбыта, в частности, рынок Китая, на который приходится более 20% украинского экспорта железорудного сырья", – отмечается в обращении организаций.

По их данным, потеря китайского рынка для страны эквивалентна закрытию двух таких предприятий, как Ингулецкий ГОК и Центральный ГОК, а это – 10 тыс. работников, непосредственно занятых в железорудном производстве, и еще 10-15 тыс. работников смежных отраслей. Уровень сокращения дохода достигнет 4 млрд грн в год, что автоматически трансформируется минимум в 3 млрд грн недополученных платежей в бюджет.

"Учитывая вышеуказанное, с целью недопущения катастрофических последствий внедрения предлагаемых изменений в Налоговый кодекс, просим вас предоставить экспертное заключение относительно регуляторного влияния данного проекта закона и инициировать его публичное обсуждение", – резюмировали представители ОП "Укрметаллургпром" и Федерации металлургов.

Больше новостей о: федерация металургов Укрметаллургпром

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