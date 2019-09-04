США выделили Киево-Могилянской академии грант $400 тыс. на реставрацию

США выделили национальному университету "Киево-Могилянская академия" грант в размере 400 тыс. долларов на реставрацию староакадемического корпуса академии, где находится однокупольная церковь Благовещения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США, передают Українськi Новини.

Временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор 31 августа вручил грант президенту академии Андрею Мелешевичу.

Сообщается, что благодаря реставрации корпуса будет восстановлена достопримечательность украинской архитектуры, сооружение которой заказал гетман Иван Мазепа в 1703 году.

"Мы с гордостью поддерживаем обновление староакадемического корпуса и надеемся вместе с Киево-Могилянской академией реставрировать это замечательное здание, чтобы все украинцы могли им наслаждаться", - сказал Тейлор.

Мелешевич поблагодарил временного поверенного США за поддержку в восстановлении архитектурного памятника.

В свою очередь Тейлор отметил, что это уже 15-й проект, направленный на сохранение культурного наследия Украины.

Ранее, в августе Президент Владимир Зеленский назначил гранты на научные исследования 20 ученым.