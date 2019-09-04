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04 сентября 2019, среда, 21:24 240
Политика 2019-09-04T21:31:04+03:00
Українські Новини
Фракции Киевсовета просят Зеленского переназначить Кличко главой КГГА

Фракции Киевсовета просят Зеленского переназначить Кличко главой КГГА

Председатели фракций Киевсовета обратились к президенту Владимира Зеленского касательно переназначения Виталия Кличко главой КГГА. Об этом Виталий Кличко, председатель Киевской администрации и мэр столицы, заявил в социальной сети Facebook, где опубликовал заявление глав фракций Киевсовета.

"Друзья! Сегодня правительство одобрило представление президенту об увольнении меня с должности главы КГГА. Теперь решение за главой государства. Он должен подписать или отклонить представление Кабинета министров. То есть, правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице таки было введено двоевластие. А по сути - прямое президентское правление", - заявил Кличко.

По его словам, такими действиями киевлян пытаются лишить права избирать власть в своем городе.

"И это - неконституционно, недемократично и противоречит сути самоуправления. Речь идет не о Кличко лично. Речь идет об уничтожении местного самоуправления. И не только в Киеве. Киев - первая ласточка", - продолжил мэр столицы.

Также глава КГГА опубликовал заявление глав фракций о поддержке Кличко.

"О своей позиции уже заявили председатели депутатских фракций Киевсовета. Они обратились к Президенту, с целью обеспечения в Киеве местного самоуправления, назначить Виталия Кличко на должность председателя Киевской городской государственной администрации. Я убежден, освободить меня могут только киевляне, которые на выборах избрали Кличко мэром. И возложили ответственность за изменения и преобразования в столице! И я, как избранный киевлянами мэр, буду и дальше работать и воплощать те изменения, которые мы начали в столице", - резюмировал Виталий Кличко.
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